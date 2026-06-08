KVAR BAGERA
Odgođeno rušenje Vjesnika: Slavonska ostaje zatvorena najmanje do kraja tjedna
Sve dok se ne ukloni kvar na bageru koji je rušio sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, promet na dijelu Slavonske avenije i podvožnjak ostaju zatvoreni, a državni tajnik Tonči Glavinić u ponedjeljak je izjavio kako se očekuje da će do kraja tjedna bager biti osposobljen za rad.
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Bager, koji je od jučer u podne u kvaru, trenutno se demontira i pregledava njegova "ruka” ne bi li se utvrdilo ima li možda neko šire oštećenje osim onog dijela koji je neophodan za nastavak rada i rušenja sjeverne strane nebodera.
"Prema informacijama od jučer, zamjenski dio dolazi iz Nizozemske, očekujemo negdje pred kraj tjedna da bi bio zamijenjen i osposobljen za rad. Međutim, naglasio bih da izvođač u ovom trenutku iznalazi nekakve druge načine, ne bi li se što prije riješio kvar na samom bageru”, pojasnio je državni tajnik iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Odgođeno postavljanje gumene zavjese
Na novinarsko pitanje koliko je bageru preostalo posla na rušenju tog dijela Vjesnika, Glavinić je odgovorio da mu je ostalo jako malo. Cilj je bio da se što veći dio sa sjeverne strane ukloni, prije svega konzole, da se izbjegnu opasnosti i da se Slavonskom avenijom može pustiti promet.
"Tu bih naglasio da je ovaj jedan opasni dio, to jest jedan dio ploče konzole bio i razlog zbog kojeg nije otvoren podvožnjak na Slavonskoj, da je bageru bilo preostalo nekakvih pola sata do sat vremena da se i taj dio sanira. Međutim, taj dio će se sanirati naravno, kad bager nastavi s radom”, istaknuo je Glavinić.
S obzirom na trenutnu situaciju odgođeno je i postavljanje gumene zavjese koja nije potrebna sve dok je podvožnjak zatvoren za sav promet i postavit će se kada bude osposobljen bager.
Radovi u zaostatku
Na novinarsko pitanje je li i dalje dohvatljiv rok da se do polovice srpnja Vjesnik kompletno ukloni, državni tajnik je odgovorio da trenutna situacija i kvar bagera utječu na dinamiku izvođenja radova.
"Možemo reći da kad je započelo uklanjanje s bagerom dohvata ruke 52 metara, to je bilo negdje u utorak ujutro pa sve do jučer do nekih 10 sati kroz jutro da je dinamika bila itekako zadovoljavajuća. Međutim, sad smo jedan mali dio u zaostatku, a vjerujem da će izvođač dati sve od sebe da se poštuje rok”, rekao je Glavinić.
Na gradilištu se, osim demontaže bagera, radi na proširenju rampe na sjeverozapadnoj strani, a ovoga će se tjedna, poručio je državni tajnik, riješiti i dio rampe za južni dio.
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