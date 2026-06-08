Odgođeno rušenje Vjesnika: Slavonska ostaje zatvorena najmanje do kraja tjedna

"Možemo reći da kad je započelo uklanjanje s bagerom dohvata ruke 52 metara, to je bilo negdje u utorak ujutro pa sve do jučer do nekih 10 sati kroz jutro da je dinamika bila itekako zadovoljavajuća. Međutim, sad smo jedan mali dio u zaostatku, a vjerujem da će izvođač dati sve od sebe da se poštuje rok”, rekao je Glavinić.