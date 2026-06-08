Zbog kvara bagera
Zaustavljeni radovi na Vjesniku, stručnjak: Ne bi bilo mudro otvoriti cijelu Slavonsku za promet
Profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i član Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Mario Uroš komentirao je novonastalu situaciju oko uklanjanja teško oštećenog Vjesnikova nebodera nakon što se pokvario specijalizirani bager s 50-metarskom rukom, jedini stroj koji može dosegnuti najviše dijelove građevine.
Oglas
Zbog kvara su radovi zaustavljeni, a Slavonska avenija zatvorena do daljnjega. Dodatni problem predstavlja golemi betonski blok koji je ostao zaglavljen na vrhu zgrade te bi, u slučaju pada, mogao ugroziti sigurnost ljudi i prometa, piše HRT.
Uroš smatra da je odluka o zatvaranju prometnice bila nužna.
- U ovoj situaciji to je realna i jedina moguća opcija. Postoji opasnost i za promet i za ljude u okolici. Vidimo u kakvom je stanju konstrukcija i ne bi bilo mudro otvoriti cijelu Slavonsku za promet, poručio je.
Podsjetio je da su upravo najviši katovi predstavljali najveći izazov tijekom uklanjanja nebodera te da je za radove bila potrebna posebno specijalizirana oprema.
Što ako betonski blok padne?
Na sjevernoj strani nebodera i dalje visi veliki betonski element koji zabrinjava javnost. Ipak, Uroš smatra da najveća opasnost nije samo za prometnicu.
- Dodatni problem je što taj blok visi iznad postojeće konstrukcije pa bi njegov pad mogao dodatno urušiti sam neboder. Pozitivno je što se nalazi iznad armiranobetonske jezgre pa ne bi trebalo doći do veće štete čak ni ako padne, rekao je.
Dodao je da bi taj dio ionako morao biti uklonjen tijekom rušenja te da zatvaranje Slavonske avenije ostaje opravdana mjera zbog mogućih krhotina.
Neboder je opasan od samog požara
Govoreći o stanju konstrukcije, Uroš je istaknuo da je sigurnost zgrade ozbiljno narušena još nakon požara.
- Konstrukcija je praktički rastrgana i cijelo vrijeme predstavlja veliku opasnost. Zato je cijelo područje ograđeno i poduzete su mjere osiguranja kako bi se spriječilo eventualno otkazivanje nosivih elemenata, rekao je.
Naglasio je kako su pojedini stupovi potpuno popucali te da su uzorci materijala nakon požara toliko oštećeni da se dijelom raspadaju tijekom ispitivanja. Prema njegovim riječima, nije bilo nikakve dvojbe da zgrada nakon požara više nije sigurna za korištenje.
"Takav stroj nemamo na lageru"
Komentirajući kvar bagera, Uroš je rekao kako je riječ o visoko specijaliziranom stroju dopremljenom iz Nizozemske upravo za ovaj projekt.
- Problem je visina nebodera i zato je razumljivo da takvu opremu nemamo spremnu na lageru. Riječ je o vrlo specifičnom stroju, istaknuo je.
Dodao je da se kod ovako složenih zahvata uvijek mogu dogoditi nepredviđeni problemi te da nije bilo moguće predvidjeti trenutak kvara.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas