"Mi imamo sve pretpostavke da ponovno pokrenemo poljoprivrednu industriju. Mi smo najveći proizvođači žitarica. Tu su i voće i povrće, dio je vinograda, ali žitarice su ono što naši ljudi prenose s generacije na generaciju i to je naša snaga. Mi imamo višak žitarica i izvozimo iz u druge države. One se tamo prerađuju u brašno i pekarske proizvode. Mi uvozimo brašno i pekarske proizvode u velikim količinama i to je ta nelogičnost. … U svom programu smo prepoznali taj problem. Mi imamo mlinove i možemo iz revitalizirati. Vidimo snagu u pokretanju mlinova i preradi žitarica u brašno i pekarske proizvode", govori Tramišak.