Nema poskupljenja stranačkih članarina zbog eura

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Uvođenjem eura neće se povećati stranačke članarine, a preračunavanje dosadašnjih iznosa u eure obavit će se po fiksnom tečaju konverzije, odgovoreno je Hini iz većih političkih stranaka.

Prihodi od članarina i članskih doprinosa nisu zanemarivi, u 2021. godini 25 parlamentarnih stranaka s tog je naslova ostvarilo 11,7 milijuna kuna prihoda, sam HDZ 7,5 milijuna, više nego sve ostale stranke zajedno.

HDZ: Prije 120 kuna, sada 15,92 eura godišnje

Iz te stranke navode kako će redovna članarina, koja je iznosila 120 kuna, sada iznositi 15,92 eura godišnje. Preračunavanje kuna u euro obavljeno je prema fiksnom tečaju konverzije.

Napominju i kako su prema odredbama Statuta HDZ-a i Odluci o članarini obveze plaćanja članarine oslobođeni redovni studenti, nezaposleni članovi te članovi HDZ-a s plaćom i mirovinom manjom od 464,53 eura.

Dužnosnici pak dužnosničku članarinu plaćaju u iznosu od pet posto od neto iznosa plaće ili naknade koje primaju.

Po prihodima od članarina slijede SDP (dva milijuna), IDS (483.000 kuna), Most (287.000 kuna), HNS (282.000 kuna), SDSS (232.000 kuna).

SDP visinu članarina neće mijenjati nego će je samo konvertirati prema zakonskom tečaju, potvrdio je glavni tajnik stranke Vedran Babić. SDP s dvadesetak tisuća članova godišnje prosječno uprihoduje oko 2,5 milijuna kuna, a zadrži li sličnu razinu naplate, ubuduće će to biti nešto više od 330.000 eura.

Tako će na središnji račun SDP-a zaposleni i obrtnici ubuduće uplaćivati eursku protuvrijednost za 20 kuna, oni s povlaštenim saborskim mirovinama 100 kuna, a ostali pet kuna.

Prema visini neto prihoda rangirane su i visine ostalih članarina za one koji plaću ostvaruju iz mandata SDP-a kao zastupnici u Europskom parlamentu, Hrvatskom saboru, župani, gradonačelnici i općinski načelnici i njihovi zamjenici ili drugi dužnosnici.

SDP: Članarine od 6,6 do 398 eura

SDP-ovci koji su primali plaće više od 20.000 kuna, a to su mahom europarlamentarci i poneki saborski zastupnik, podmirivali su članarinu u iznosu od 3000 kuna, što će ubuduće iznositi 398 eura.

Plaća od 16 do 20 tisuća kuna povlačila je za sobom članarinu od 1300 kuna, što će sada iznositi 173 eura, dok će oni koji su primali od 12.500 do 16.000 kuna umjesto dosadašnjih 1000 kuna plaćati SDP-u 133 eura.

Još je nekoliko prihodovnih razreda za one koji plaće dobivaju temeljem stranačkog mandata, a najniži je za one s primanjima od 800 do 1600 kuna, koji su uplaćivali članarinu od 50 kuna, što će ubuduće iznositi 6,6 eura.

Stranka Socijaldemokrati, nastala disolucijom SDP-a, do srpnja prošle godine funkcionirala je kao udruga, a ni nakon osnutka nije bilo plaćanja stranačke članarine nego samo članstva u udruzi.

O visini članarine u stranci, koja će se početi plaćati od početka ove godine, već je pripremljena odluka. Članarina će biti nešto viša nego u udruzi, pri čemu će se ubuduće plaćati dvije članarine, za udrugu i stranku, pojasnila je politička tajnica Socijaldemokrata Ivana Posavec Krivec.

Socijaldemokrati: Najvišu članarinu plaćat će Vidović

I Socijaldemokrati imaju gradaciju članarina, pa se razlikuje ona koju plaćaju obični članovi od iznosa za saborske zastupnike. Predsjednici radnih tijela do sada su u udruzi plaćali 600 kuna, potpredsjednici 500 kuna, a 400 kuna ‘obični’ zastupnici, dok su zaposleni članovi bez funkcija plaćali 20 kuna, navela je Posavec Krivec naglasivši da će ubuduće u stranci članarine biti nešto više dok će se u udruzi smanjiti.

Najveća stranačka članarina bit će vjerojatno oko 100 eura, nju će plaćati predsjednik stranke i potpredsjednik Sabora Davorko Vidović, dok će ostali zastupnici plaćati nešto manje, ovisno o dužnosti koju obnašaju, kazala je Posavec Krivec.

Novu odluku o članarinama u eurima najavljuju iz IDS-a, ne otkrivajući kolika će točno biti. Odluka će biti donijeta za mjesec dana, mora proći stranačka tijeka, pa u ovom trenutku ne možemo reći koliko će članarina iznositi, kazao je glavni tajnik stranke Saša Škrinjar.

Prema navodima Državnog ureda za reviziju, IDS-ova članarina sastojala se od osnovnog, dodatnog i dopunskog dijela. Osnovni su plaćaju svi članovi, osim učenika, studenata, nezaposlenih i umirovljenika, a iznosila je 100 kuna godišnje.

Dodatni dio plaćali su članovi koji u radnom odnosu obavljaju javne dužnosti, u mjesečnim iznosima od 200 do 1500 kuna, ovisno o funkciji koju obnašaju. Dopunski dio članarine plaćaju članovi koji ostvaruju naknadu iz mandata stranke, dakle lokalni vijećnici te članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća javnih poduzeća, ustanova itd.

Možemo: Minimalna članarina 1,2 eura

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić navodi da je dosadašnja minimalna članarina iznosila deset kuna, a da će ubuduće vjerojatno iznositi 1,2 eura. Usto, dodaje, svi koji se nalaze u tijelima političke reprezentacije i temeljem toga dobivaju plaću ili naknadu u pravilu plaćaju deset posto tog iznosa kao članski doprinos, dok neki uplaćuju i više, ali to je njihova volja.

Naš je stranački dogovor da će se stranka primarno financirati iz članarina i članskih doprinosa jer želimo izbjeći velike donatore, koje niti nemamo, a to se vidjelo i na prošlim izborima kada smo najviše od svih stranaka imali malih doprinosa članova ili simpatizera, pojašnjava Benčić.

Iz članarina i članskih doprinosa Možemo godišnje uprihodi oko 125.000 do 130.000 kuna, od čega dvije trećine čine članski doprinosi, a trećinu članarine. Benčić napominje da će model od 10 posto od plaće ili naknade zadržati i s dolaskom eura te da u ovoj godini očekuju nešto veći prihod jer im broj članova raste.

Most ukinuo obvezne članarine

U Mostu neće imati problema s preračunavanjem u eure jer su ukinuli obvezne članarine. Onaj tko želi pomoći stranki može to učiniti kroz donacije, kaže potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja, tumačeći kako su se na ukidanja obveznih članarina odlučili i zbog krize.

Odluka o ukidanju članarine za sve članove Mosta koji nisu članovi predstavničkih tijela je iz rujna 2021., a stupila je na snagu u siječnju 2022. Mostovci koji su članovi predstavničkih tijela i dalje plaćaju članarinu od 30 kuna mjesečno (360 kuna godišnje), a dužnosnici od 150 kuna mjesečno (1800 kuna godišnje).

“Nećemo dizati cijene“, poručuje i glavni tajnik Domovinskog pokreta (DP) Danijel Spajić i navodi da su članarine za zaposlene iznosile 100 kuna godišnje, a za nezaposlene i umirovljenike 30 kuna. Kod preračunavanja vodit ćemo se zakonskim pravilima, možemo ići na niže, nećemo povećavati na teret građana, uvjerava Spajić.

Prihodi od članarina i članskih doprinosa DP-u su u 2021. donijeli 62.000 kuna ili jedan posto ukupno ostvarenih prihoda.

Unatoč obećanju, iz Hrvatskih suverenista nisu poslali informaciju kolike će im biti članarine u eurima. Prema nalazima Revizije, u 2021. s tog su naslova ostvarili 5760 kuna, a stranka nije ažurno prikupljala članarine zbog krize uzrokovane pandemijom covida.

