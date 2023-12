“Nesigurni” Ivane Dragičević: “Ova je knjiga literarno novinarstvo – žanr koji izumire”

Podijeli :

Naklada Ljevak

Naklada Ljevak predstavit će danas knjigu ‘Nesigurni’ urednice vanjske politike N1 televizije i naše kolumnistice Ivane Dragičević. Predstavljanje će biti održano u zagrebačkoj Kući za ljude i umjetnost Lauba s početkom u 19 sati.

Knjiga Nesigurni naslanja se na prvijenac autorice Ivane Dragičević Nejednaki, kao jedno od rijetkih publicističkih djela u Hrvatskoj koja se hvataju ukoštac s gorućim problemima današnjice.

Knjigu će predstaviti: Boštjan Videmšek, novinar; Irena Frlan Gašparović, novinarka; Antonija Petričušić, profesorica na Pravnom fakultetu; Marijana Grbeša-Zenzerović, profesorica na Fakultetu političkih znanosti i Marko Drobnjaković, fotograf, a moderator je Dragan Nikolić.

Videmšek: Briljantna knjiga

“Ivana Dragičević je povjesničarka sadašnjosti, a Nesigurni su forenzičko izvješće o globalnom društvu hic et nunc. Ova je knjiga literarno novinarstvo – žanr koji izumire ili, bolje, svi žanrovi u jednom – u svojoj esenciji. Apsolutno je nužno pročitati djelo u vrijeme patološki skraćene pažnje i kad je svako reflektirano razmišljanje – a pogotovo pisanje – već dio arheologije; akt živog fosila. I kada je pisanje i pričanje istine posljednji oblik otpora. Briljantna knjiga”, rekao je o knjizi Boštjan Videmšek, novinar, autor knjiga Plan B i Dispatches from the Frontlines of Humanity.

Drobnjaković: Topao, empatični pogled na svijet

“Živimo u svijetu koji nezaustavljivo mili u vlastitu propast. U svijetu u kojem se razum skriva ili ga se ubija. U vremenu u kojem je sve teže zastupati i braniti činjenice. U vremenu u kojem je jedina sigurna stvar sveprisutna, sveobuhvatna nesigurnost. U takvom svijetu i vremenu hrabra Ivana Dragičević plete niti svojih priča povezujući svjedočenja običnih ljudi i svjetskih lidera s okolnostima koje nas vode od Lampeduse do Mariupolja, od Petrinje do berlinskog Reichstaga. Ono što Ivanu izdvaja od većine drugih kroničara svjetskih zbivanja jest njena sposobnost da posloži velike i male, bliske i daleke događaje te da nam svojim toplim, empatičnim pogledom na svijet dočara širu sliku i istakne povezanost ljudskih sudbina širom planeta”, rekao je Marko Drobnjaković, fotograf i finalist nagrade Pulitzer.

Dragičević: Trebamo se okrenuti jedni drugima

Ivana Dragičević je objasnila zašto je podnaslov knjige ‘Self-help za današnji svijet’.

“Mislim da smo nama kao ljudima samopomoć mi. Mi jedni drugima kao čovječanstvo. Pitanje je nedostatak povjerenja, u medije, institucije, zdravstvo, školstvo… To je suština današnje nesigurnosti i upravo o tome piše ova knjiga, da trebamo možda odbaciti taj voodoo self-help i okrenuti se jedni drugima, pružiti ruke i graditi povjerenje.”, rekla je autorica gostujući u Novom danu N1 televizije.

