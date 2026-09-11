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Neuropsihijatar o nasilju među mladima: "Agresija je svuda oko nas, djeca to upijaju"
Nakon teškog napada u zagrebačkoj školi, neuropsihijatar Ivo Urlić govorio je o mogućim uzrocima nasilja među mladima, ulozi obitelji i škole te utjecaju društva i ponašanja odraslih na adolescente.
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Urlić ističe kako je adolescencija razdoblje velikih promjena u kojem se tek razvijaju sposobnost rasuđivanja i kontrola impulsa. Upravo zato, smatra, važno je da djeca od najranije dobi u obitelji uče prepoznavati i kontrolirati vlastite reakcije, osobito one agresivne.
„Nije lako imati 15 godina, to su godine kada zapravo od djeteta postajemo mladić ili djevojka, kada život ključa u nama, a onda ključa i oko nas“, rekao je Urlić za HRT.
Važne su granice, ali i obiteljska atmosfera
Prema njegovim riječima, znakovi koji prethode nasilnom ponašanju često postoje i prije samog incidenta, zbog čega je važno educirati obitelji i raditi na postavljanju jasnih granica.
„Važno je da educiramo obitelji, da vrijednosti granica, strukture obitelji i poštovanja starijih prema mlađima, a ne samo mlađih prema starijima, imaju temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice“, kazao je.
No, odgovornost ne vidi samo u obitelji i školi. Na ponašanje mladih, upozorava, snažno utječe i društvo u kojem odrastaju.
„Danas vidimo da društva u kojima živimo kronično pate od dezorganizacije, gubitka osjećaja za granice, gubitka osjećaja za moral, za etiku. To je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost“, rekao je.
Posebno se osvrnuo na sadržaje kojima su djeca i mladi svakodnevno izloženi – od videoigara i filmova do serija i vijesti.
„Ratovi plamte na sve strane i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno s obitelji i školskim ustanovama trebamo voditi računa“, poručio je Urlić.
Djeca uče promatrajući odrasle
Govoreći o utjecaju odraslih na adolescente, neuropsihijatar je naglasio kako je oponašanje prirodan dio razvoja identiteta.
„Identitet se počinje razvijati s imitativnim identitetom. Dakle, mi najprije imitiramo, onda počinjemo prepoznavati, pa onda počinjemo imenovati“, objasnio je.
Obrasci koje djeca pritom usvajaju postupno postaju dio njihova doživljaja sebe, drugih ljudi i svijeta oko njih. Zbog toga je, smatra Urlić, važno osvijestiti koliko odrasli svojim ponašanjem utječu na mlađe.
Djeca, zaključuje, nisu samo promatrači društva u kojem odrastaju – ona ga upijaju i iz njega uče kako reagirati, postavljati granice i odnositi se prema drugima.
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