Pravobraniteljica o napadu u školi: Odgovorni su i djeca i roditelji

Odgovornost pritom, ističu, imaju svi dijelovi društva. Djeca trebaju preuzeti odgovornost za svoje postupke, roditelji za odgoj, stručnjaci za ranu prevenciju i rad s djecom, a mediji za način izvještavanja o nasilju. Od politike se očekuje razvoj podrške stručnjacima koji neposredno rade s djecom i uspostava sustava u kojem je stručni rad cijenjen, a usluge jednako dostupne svima. Odgovornost društva odnosi se i na vrijednosti koje zastupa.