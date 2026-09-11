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"OSIGURATI POMOĆ I PODRŠKU"

Pravobraniteljica o napadu u školi: Odgovorni su i djeca i roditelji

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11. ruj. 2026. 11:16
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N1/Hrvoje Krešić

Ured pravobranitelja za djecu izrazio je veliku zabrinutost zbog događaja u srednjoj školi u Zagrebu te poručio da je u ovom trenutku najvažnije osigurati pomoć i podršku učenicima i djelatnicima škole.

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Iz Ureda su izrazili žaljenje zbog događaja i pružili podršku učenicima, djelatnicima škole, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici, a ozlijeđenima su poželjeli brz oporavak.

Prema javno dostupnim informacijama, krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih već je upućen u školu. Ured pravobranitelja pozvao je stručne službe da odgojno-obrazovnom sustavu stave na raspolaganje sve dostupne resurse kako bi se djeci pružili pomoć i osjećaj sigurnosti.

Predloženo je i otvaranje telefonskih linija za pomoć svima kojima je potrebna psihološka ili emocionalna podrška, ne samo na području Zagreba nego i diljem Hrvatske.

Iz Ureda naglašavaju da je s djecom potrebno razgovarati te im omogućiti da izraze emocije, zabrinutost i strahove koje osjećaju. Pritom je, navode, važno da osjete blizinu i podršku roditelja, baka i djedova, učitelja, nastavnika i drugih odraslih osoba koje o njima skrbe.

S obzirom na velik interes javnosti koji izazivaju ovakvi događaji, Ured je pozvao institucije da pravodobno informiraju građane, a medije da objavljuju isključivo provjerene informacije, vodeći računa o zaštiti prava i identiteta sve djece.

Ured pravobranitelja za djecu posebno je upozorio na važnost načina na koji društvo reagira na nasilje. Ističu da svako nasilje treba javno, jasno i nedvojbeno osuditi, istodobno vodeći računa o pravima djece. Djeci koja su doživjela nasilje, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici potrebno je pružiti podršku, dok djeci koja sudjeluju u nasilju treba pomoći da prihvate odgovornost za svoje postupke, suoče se s posljedicama i promijene obrasce ponašanja.

Naglašavaju i da se pred nasiljem ne smije okretati glava jer djeca prate događaje u svojem okruženju i uče iz ponašanja odraslih. Prevencija, poručuju, zahtijeva kontinuiran rad s djecom i njihovim roditeljima, prisutnost u zajednici te programe u čijoj pripremi i provedbi sudjeluju stručnjaci različitih profila.

Odgovornost pritom, ističu, imaju svi dijelovi društva. Djeca trebaju preuzeti odgovornost za svoje postupke, roditelji za odgoj, stručnjaci za ranu prevenciju i rad s djecom, a mediji za način izvještavanja o nasilju. Od politike se očekuje razvoj podrške stručnjacima koji neposredno rade s djecom i uspostava sustava u kojem je stručni rad cijenjen, a usluge jednako dostupne svima. Odgovornost društva odnosi se i na vrijednosti koje zastupa.

Ured pravobranitelja za djecu najavio je da će nastaviti surađivati sa svim nadležnim tijelima i pratiti postupanje odgovornih institucija.

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Teme
napad policija pravobraniteljica voltino škola

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