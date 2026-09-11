MJERE SIGURNOSTI
Kako je napadač ušao u školu s oružjem? "U zgradi su bila dva zaštitara"
Napad u zagrebačkoj školi zgrozio je javnost jer su se vratila sjećanja na onaj u Prečkom, nakon kojeg su poduzete sigurnosne mjere i vjerovalo da se ništa slično ne može biti ponovljeno. Nažalost, nije tako...
Oglas
Glavna mjera su zaštitari na ulazima u škole, no ostalo je pitanje je li i ova u kojoj su izbodeni učenik i djelatnica imala ikoga.
"U zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje", potvrdili su iz Grada našem Hrvoju Krešiću.
Nije rečeno kako se učenik uspio "provući" kraj zaštitara, posebno zbog navoda da je nosio fantomku preko glave. Moguće da je u školu ušao "normalno" i nakon prolaska kraj zaštitara krenuo s napadom pa ga nije bilo moguće spriječiti ranije.
Time se ponovno u prvi plan postavlja pitanje detektora metala.
"Koliko bi trebalo da 600 ili 700 učenika uđe i počne nastavu u osam ujutro? Sjetite se samo gužvi na aerodromu tako da ni to nije primjenjivo", odbacio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs tu ideju odmah nakon ubojstva u Prečkom.
Zaštitari su ipak uvedeni. Svi moraju proći obuku u kojoj uče osnovne tehnike samoobrane, uporabu palica, lisica i sprejeva. Obuka uključuje pripremu za različite situacije, od susreta s nervoznim roditeljem do posjetitelja pod utjecajem alkohola. Poseban naglasak stavlja se i na psihološke vježbe koje pokrivaju stvarne situacije u školama.
Zaštitari ne koriste vatreno oružje, već se oslanjaju na tjelesnu snagu i opremu. Praktična nastava im traje 60 sati.
Nažalost, u slučajevima kao ovaj posljednji, jasno je da sve to ipak nije dovoljno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas