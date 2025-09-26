Donesena je i odluka o darovanju nekretnina radi izgradnje zgrade novog Kliničkog bolničkog centra Osijek u vrijednosti od 12 milijuna eura, a premijer Andrej Plenković u uvodu sjednice tim je povodom naglasio da se radi o strateškom projektu u Slavoniji, u četvrtom po veličini hrvatskom gradu.