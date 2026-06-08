PISMO NAMJERE
"Nova era suradnje": Slovačka nam nudi streljivo i oklopnjake, a mi njima kacige i specijalne tkanine
Ministri obrane Hrvatske i Slovačke u ponedjeljak su potpisali pismo namjere koje će otvoriti "novu eru suradnje” između dviju država u kojoj Bratislava nudi svoje streljivo i oklopna vozila a od Zagreba nabavlja borbeno-zaštitne kacige.
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Potpredsjednici hrvatske i slovačke vlade, ministri obrane Ivan Anušić i Robert Kaliňák, pismo namjere o jačanju suradnje potpisali su u ministarstvu u Zagrebu.
To predstavlja "novu eru suradnje” između dvaju ministarstava, rekao je Kaliňák, naglašavajući da obje zemlje imaju dugu tradiciju obrambene suradnje.
"Odlučili smo razvijati mogućnost suradnje na području proizvodnje specijaliziranih tkanina za vojno naoružanje”, rekao je Slovak, dodajući da "sad slobodno može reći” da je odjeća slovačkih vojnika "na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki”.
Najavio je da će slovačka vojska iz Hrvatske nabavljati borbeno-zaštitne kacige i dodao da Bratislava nudi suradnju po pitanju streljiva i oklopnih vozila.
Ministar Anušić naglasio je da je u "vremenu nesigurnosti i geopolitičkih izazova” ključno surađivati s prijateljskim zemljama
Dodao je da vojne industrije dviju zemalja već surađuju, no da će sada proširiti tu suradnju.
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