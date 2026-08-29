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NESLUŽBENO

Nove cijene goriva: Evo što poskupljuje, a što će biti jeftinije

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N1info
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29. kol. 2026. 17:52
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Sanjin Strukic/PIXSELL

Nove projekcije cijena goriva pokazuju da bi od idućeg tjedna vozače mogle dočekati promjene cijena na benzinskim postajama, pri čemu bi Eurosuper mogao poskupjeti, a Eurodizel i plavi dizel pojeftiniti.

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Nakon promjena na svjetskim tržištima u petak, stigle su nove projekcije cijena goriva.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, cijena Eurosupera trebala bi porasti za jedan cent te bi iznosila 1,67 eura po litri.

S druge strane, Eurodizel bi mogao pojeftiniti za devet centi, na 1,77 eura po litri. Za isti iznos mogla bi pasti i cijena plavog dizela, koji bi prema projekcijama stajao 1,23 eura po litri.

Konačnu odluku o novim cijenama Vlada će donijeti u ponedjeljak.

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cijene goriva gorivo

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