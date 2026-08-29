Astrološka prognoza
Financijski horoskop za rujan: Ovim znakovima smiješi se novac, a neki će morati pripaziti na troškove
Rujan donosi preispitivanje financija, nove poslovne prilike, ali i potrebu za većim oprezom. Dok bi neki horoskopski znakovi mogli povećati prihode, naplatiti svoj trud ili napraviti važan poslovni iskorak, druge očekuju neplanirani izdaci i zahtjevniji pregovori oko novca.
Astrološka prognoza posebno upozorava na impulzivne financijske odluke. Prije potpisivanja ugovora ili prihvaćanja poslovne ponude važno je dobro provjeriti rokove, dugovanja, uvjete suradnje i način raspodjele novca, piše Nova.rs.
Ovan
Početak rujna mogao bi uzdrmati vaš budžet. Troškovi povezani sa stanom, popravcima, selidbom ili članovima obitelji mogli bi poremetiti financijske planove. Ipak, kreativni poslovi, samostalni projekti i edukacija mogu donijeti dodatnu vrijednost.
Nakon 10. rujna u prvi plan dolaze ugovori i suradnje, dok bi zajednički novac, krediti, porezi i partnerovi prihodi mogli zahtijevati dodatnu pozornost. Oko 22. rujna moguć je povoljan dogovor ili razgovor o honoraru.
Savjet: Ne miješajte obiteljske troškove s poslovnim kapitalom i ne ulažite novac samo zato da biste ubrzali rezultat.
Bik
Bikove očekuje ozbiljno preispitivanje načina na koji zarađuju i naplaćuju svoj rad. Promjenjivi prihodi, povremeni angažmani i poslovi povezani s tehnologijom zahtijevat će rezervni plan.
Dobre prilike mogu se pojaviti kroz znanje, vještine i kreativne projekte. Istodobno, privlačna poslovna ponuda sredinom mjeseca tražit će pažljivo čitanje svih obveza koje dolaze uz nju.
Krajem rujna mogu porasti izdaci povezani s domom, nekretninom ili obitelji.
Savjet: Napravite financijsku rezervu i nemojte ovisiti samo o jednom izvoru prihoda.
Blizanci
Mars gotovo cijeli mjesec potiče Blizance na veću zaradu, ali i na brže trošenje. Poseban oprez potreban je kod zajedničkih projekata, provizija i uplata koje kasne.
Sredinom mjeseca otvaraju se zanimljive mogućnosti u prodaji, pisanju, marketingu i digitalnim projektima. Oko 22. rujna mogu se spojiti dobra ideja, pravi kontakt i konkretna poslovna ponuda.
Savjet: Naplatite svoje znanje i komunikacijske vještine, ali svaki dogovor stavite na papir.
Rak
Rakovi su među znakovima kojima rujan donosi najpovoljnije financijske prilike. Moguća je povišica, stabilniji posao, dugoročniji ugovor ili veća zarada zahvaljujući ranije izgrađenom ugledu.
Početak mjeseca ipak traži oprez. Sukob s nadređenima, žurba ili preuzimanje previše obveza mogli bi zakomplicirati situaciju.
Oko 22. rujna povoljan je trenutak za razgovor o plaći, cijeni rada, nekretnini ili poslu koji se obavlja od kuće.
Savjet: Tražite naknadu koja odgovara vašoj odgovornosti i ne pristajte na manje samo da biste nešto dokazali.
Lav
Lavovima početak mjeseca donosi priliku za novi financijski ciklus. Mogući su novi izvori prihoda, promjena cjenika, bolja organizacija budžeta ili posao koji zahtijeva stručnost i preciznost.
Ipak, želja za luksuzom i velikim potezima mogla bi povećati troškove. Oko 15. rujna posebno treba pripaziti na financijske dogovore povezane s domom, partnerom ili nekretninom.
Kraj mjeseca donosi dodatni poslovni zamah i povoljne okolnosti za pregovore, prodaju i potpisivanje ugovora.
Savjet: Iskoristite veću vidljivost za povećanje prihoda, ali s većim izdacima pričekajte dok ne sagledate sve obveze.
Djevica
Financije će tijekom cijelog rujna biti u središtu pažnje. Cijena rada, uvjeti isplate, poslovni troškovi i veće kupnje zahtijevat će maksimalnu preciznost.
Mlad Mjesec 11. rujna donosi priliku za novi osobni i poslovni početak. Ipak, prije prihvaćanja projekta dobro provjerite obećanu zaradu, rok isplate i njegovu stvarnu vrijednost.
Oko 18. rujna u fokus dolaze krediti, porezi, dugovanja i zajednički računi, dok bi 22. rujna mogao donijeti rješenje kroz razgovor ili poslovni kontakt.
Savjet: Nemojte spuštati cijenu svog rada samo kako biste zadržali klijenta.
Vaga
Vage od 10. rujna dobivaju bolju pregovaračku poziciju. Novac bi mogao dolaziti kroz vlastiti angažman, klijente, savjetovanje, komunikaciju ili poslove u kojima je povjerenje posebno važno.
Sredina mjeseca donosi upozorenje na rastrošnost i rizična ulaganja. Poseban oprez potreban je i kod financijskih dogovora s partnerima i poslovnim suradnicima.
Oko 22. rujna situacija se poboljšava zahvaljujući preporukama, internetu, publici ili korisnim poznanstvima.
Savjet: Ne gubite kontrolu nad vlastitim novcem i prije suradnje jasno dogovorite podjelu odgovornosti i zarade.
Škorpion
Škorpione očekuje mjesec u kojem bi profesionalni napredak mogao biti izravno povezan s većim prihodima. Moguća je veća odgovornost, bolja pozicija ili posao koji dugoročno donosi financijsku korist.
Ipak, sredinom mjeseca mogu se pojaviti troškovi ili nesuglasice povezane s domom, obitelji i vlasništvom. Ne pokušavajte vlastitim novcem rješavati probleme koji pripadaju cijeloj obitelji.
Kraj rujna donosi snažan poslovni zamah i ambiciozne poteze.
Savjet: Veću odgovornost prihvatite tek kada su plaća, ovlasti i opseg posla jasno definirani.
Strijelac
Početak mjeseca nije idealan za novo zaduživanje, posebno ako je riječ o putovanju, zabavi, djeci ili rizičnom projektu bez jasnog povrata novca.
S druge strane, poslovna situacija izgleda mnogo bolje. Moguć je novi profesionalni početak, a neke suradnje mogle bi se vratiti na pregovore i dobiti nove uvjete.
Oko 22. rujna posebno su povoljni poslovi povezani sa stranim tržištem, edukacijom, medijima i širim poslovnim mrežama.
Savjet: Najprije zatvorite stare obveze, a tek potom širite posao.
Jarac
Početak rujna donosi pritisak na zajedničke financije. Partner, klijent ili suradnik mogao bi tražiti brzu odluku, dok bi obiteljski troškovi dodatno ograničili prostor za pregovore.
Od 10. rujna fokus se prebacuje na karijeru, uvjete rada i cijenu vašeg angažmana. Oko 22. rujna mogući su bonus, provizija, financijska potpora ili povoljniji model isplate.
Savjet: Nemojte prihvaćati veću odgovornost bez odgovarajuće financijske naknade i pisanog dogovora.
Vodenjak
Mlad Mjesec 11. rujna otvara novu fazu u području zajedničkog novca. Krediti, porezi, dugovanja, osiguranje i partnerovi prihodi zahtijevat će novu računicu.
Na poslovnom planu moguća je veća vidljivost i bolji odnosi s nadređenima i klijentima. Ipak, sredinom mjeseca mogu se pojaviti nesuglasice oko plaće, statusa ili ovlasti.
Kraj mjeseca donosi povoljnije okolnosti za ugovore, poslovne suradnje, pravna pitanja i poslove povezane sa stranim tržištem.
Savjet: Prvo uredite zajedničke financijske obveze, a potom pregovarajte o povećanju prihoda.
Ribe
Ribe tijekom rujna trebaju ozbiljno preispitati prihode, cijene i potrošnju. Nije vrijeme za odluke koje se temelje na nadi da će se financijski problemi riješiti sami od sebe.
Promjenjivi troškovi povezani s domom, selidbom, tehnologijom ili obitelji također bi mogli opteretiti budžet. Sredinom mjeseca u fokus dolaze dugovi, porezi i podjela troškova s partnerom.
Ipak, dodatni posao, veći opseg angažmana ili pomoć kolega mogu donijeti financijsku stabilnost. Oko 22. rujna moguć je dogovor o otplati, naknadi ili isplati povezanoj s poslom.
Savjet: Postavite jasnu granicu iznosom i rokom. Stabilan prihod i realan plan trenutačno vrijede više od obećanja o brzoj zaradi.
NAPOMENA: Horoskop je isključivo zabavnog karaktera te ne predstavlja znanstveno utemeljene činjenice niti prognoze.
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