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tragičan kraj potrage

Pronađeno tijelo nestalog muškarca kod Lijevog Dubrovčaka na Savi

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Hina
|
02. kol. 2026. 15:41
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01.05.2022,Zagreb - Potraga za nestalom Marijanom Cvrljak nastavlja se i peti dan. Danas je policija u suradnji sa HGSS-om potragu ogranicila oko Mosta mladosti i starih teglenica u obalu Save gdje su ronioci pretrazivali dno. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL
Jurica Galoic/PIXSELL

Policijski službenici izvukli su u nedjelju iz rijeke Save tijelo muškarca čiji je nestanak prijavljen dan ranije, nakon što se uputio na kupanje kod Lijevog Dubrovčaka, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.

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Nestanak je u subotu, 1. kolovoza, u večernjim satima u prostorijama Policijske uprave zagrebačke prijavio 34-godišnjak, koji je svojeg prijatelja posljednji put vidio istog dana u popodnevnim satima, kada se uputio na kupanje na rijeku Savu u mjestu Lijevi Dubrovčak.

Odmah nakon primljene prijave pokrenute su intenzivne mjere traganja i pretraga Save i okolnog područja na toj lokaciji u Općini Ivanić-Grad, u koje su, uz Policijsku upravu zagrebačku, bile uključene i druge nadležne službe.

Policijski službenici Antiterorističke jedinice Lučko u nedjelju, 2. kolovoza, u ranim popodnevnim satima, u sklopu nastavka potrage i pretrage područja, uočili su, a potom na obalu izvukli beživotno tijelo.

Očevid mjesta događaja je u tijeku.

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policija pronađeno tijelo sava utapanje

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