tragičan kraj potrage
Pronađeno tijelo nestalog muškarca kod Lijevog Dubrovčaka na Savi
Policijski službenici izvukli su u nedjelju iz rijeke Save tijelo muškarca čiji je nestanak prijavljen dan ranije, nakon što se uputio na kupanje kod Lijevog Dubrovčaka, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.
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Nestanak je u subotu, 1. kolovoza, u večernjim satima u prostorijama Policijske uprave zagrebačke prijavio 34-godišnjak, koji je svojeg prijatelja posljednji put vidio istog dana u popodnevnim satima, kada se uputio na kupanje na rijeku Savu u mjestu Lijevi Dubrovčak.
Odmah nakon primljene prijave pokrenute su intenzivne mjere traganja i pretraga Save i okolnog područja na toj lokaciji u Općini Ivanić-Grad, u koje su, uz Policijsku upravu zagrebačku, bile uključene i druge nadležne službe.
Policijski službenici Antiterorističke jedinice Lučko u nedjelju, 2. kolovoza, u ranim popodnevnim satima, u sklopu nastavka potrage i pretrage područja, uočili su, a potom na obalu izvukli beživotno tijelo.
Očevid mjesta događaja je u tijeku.
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