Petero poginulih u restoranu. Ekploziv umotan kao rođendanski poklon, poznato tko je bio meta?

AFP/TATYANA MAKEYEVA

Broj poginulih u eksploziji koja je odjeknula u restoranu Balzi Rossi na Kudrinskom trgu u središtu Moskve porastao je na pet, nakon što su dvije ozlijeđene osobe preminule u bolnici. Više od šest osoba i dalje se nalazi u teškom stanju.

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Ruski Nacionalni antiteroristički odbor prethodno je izvijestio o tri smrtna slučaja.

Ukrainska pravda navodi da su poginuli žena koja je, prema prvim rezultatima istrage, unijela improviziranu eksplozivnu napravu, zaštitara te jednog gosta restorana.

Eksploziv bio skriven u kutiji nalik poklonu

Ruski Istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na teroristički napad.

Prema dosadašnjim informacijama, eksplozivna naprava bila je skrivena u kutiji koja je izgledala poput poklona, a aktivirana je daljinski.

Istražitelji smatraju kako žena koja je unijela paket možda nije znala što se u njemu nalazi.

Motiv još nije poznat

Ruske vlasti zasad nisu objavile službeni motiv napada.

Pojedini ruski mediji i Telegram kanali nagađaju da je meta eksplozije mogla biti privatna proslava 55. rođendana Aleksandra Čajka, zapovjednika ruskih Zračno-svemirskih snaga.

Kao jedan od razloga navode natpis "Alexandr 55" koji se navodno nalazio na pozornici restorana.

Međutim, za tu tvrdnju zasad nema službene potvrde.

Također, Telegram kanal VČK-OGPU tvrdi da osoba koja je u prvim izvješćima opisana kao zaštitar možda pripada ruskoj Federalnoj službi zaštite (FSO), no ni tu informaciju nisu potvrdile nadležne institucije.

Očevid završen

Istražitelji su završili očevid na mjestu eksplozije, a policija je uklonila sigurnosni kordon oko restorana.

Podsjetimo, eksplozija se dogodila tijekom privatnog događanja u restoranu Balzi Rossi u središtu Moskve.

U prvim službenim informacijama bilo je navedeno da su poginule tri osobe, dok je 15 ljudi ozlijeđeno. Naknadno je potvrđeno da je broj smrtno stradalih porastao na pet.