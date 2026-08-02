istraga u moskvi
Petero poginulih u restoranu. Ekploziv umotan kao rođendanski poklon, poznato tko je bio meta?
Broj poginulih u eksploziji koja je odjeknula u restoranu Balzi Rossi na Kudrinskom trgu u središtu Moskve porastao je na pet, nakon što su dvije ozlijeđene osobe preminule u bolnici. Više od šest osoba i dalje se nalazi u teškom stanju.
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Ruski Nacionalni antiteroristički odbor prethodno je izvijestio o tri smrtna slučaja.
Ukrainska pravda navodi da su poginuli žena koja je, prema prvim rezultatima istrage, unijela improviziranu eksplozivnu napravu, zaštitara te jednog gosta restorana.
Eksploziv bio skriven u kutiji nalik poklonu
Ruski Istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na teroristički napad.
Prema dosadašnjim informacijama, eksplozivna naprava bila je skrivena u kutiji koja je izgledala poput poklona, a aktivirana je daljinski.
Istražitelji smatraju kako žena koja je unijela paket možda nije znala što se u njemu nalazi.
Motiv još nije poznat
Ruske vlasti zasad nisu objavile službeni motiv napada.
Pojedini ruski mediji i Telegram kanali nagađaju da je meta eksplozije mogla biti privatna proslava 55. rođendana Aleksandra Čajka, zapovjednika ruskih Zračno-svemirskih snaga.
Kao jedan od razloga navode natpis "Alexandr 55" koji se navodno nalazio na pozornici restorana.
Međutim, za tu tvrdnju zasad nema službene potvrde.
Također, Telegram kanal VČK-OGPU tvrdi da osoba koja je u prvim izvješćima opisana kao zaštitar možda pripada ruskoj Federalnoj službi zaštite (FSO), no ni tu informaciju nisu potvrdile nadležne institucije.
Očevid završen
Istražitelji su završili očevid na mjestu eksplozije, a policija je uklonila sigurnosni kordon oko restorana.
Podsjetimo, eksplozija se dogodila tijekom privatnog događanja u restoranu Balzi Rossi u središtu Moskve.
U prvim službenim informacijama bilo je navedeno da su poginule tri osobe, dok je 15 ljudi ozlijeđeno. Naknadno je potvrđeno da je broj smrtno stradalih porastao na pet.
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