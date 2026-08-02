Hrvatski piloti vratili se iz Francuske: "Ova misija bila je posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće gledati..."

"Svaka misija nosi određene izazove, a ova je bila posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa - riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde", kazao je kapetan posade kanadera, bojnik Ivan Dukić govoreći o razmjernima požara u Francuskoj.