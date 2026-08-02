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Vrijedan doprinos

Hrvatski piloti vratili se iz Francuske: "Ova misija bila je posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće gledati..."

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Hina
|
02. kol. 2026. 16:17
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MORH

Hrvatski vojni piloti, pripadnici 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, završili su misiju u Francuskoj i u nedjelju se vratili u vojarnu „Pukovnik Marko Živković“ u Zemuniku gdje su naglasili da im je bila čast pomagati u gašenju velikih požara.

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Vojni, protupožarni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari u Francuskoj su od 24. srpnja do 2. kolovoza sudjelovali u gašenju požara gdje su, zajedno s francuskim kolegama, bili angažirani na području Bordeauxa, Salernesa, Biscarrossea te istočno od Marseillea, izvijestili su iz Ministarstva obrane.

"Svaka misija nosi određene izazove, a ova je bila posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa - riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde", kazao je kapetan posade kanadera, bojnik Ivan Dukić govoreći o razmjernima požara u Francuskoj.

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Naglasio je i koliko je bio važan angažman u Francuskoj.

"Rad s francuskim kolegama, razmjena znanja i iskustva i velika čast pomaganja Republike Hrvatske i nas kao tima, kao grupe, kao eskadrile, kao što svako ljeto pružamo potporu i čuvamo Hrvatsku", kazao je.

Tijekom angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova, 51,40 sati naleta i izbacili 1224 tone vode.

Iz MORH-a su podsjetili da su na zahtjev Francuske Republike i u skladu s Odlukom Vlade RH, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, te naredbom potpredsjednika Vlade i ministra obrane pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili angažirani u gašenju požara u Francuskoj Republici. Angažman je proveden u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU.

Svojim iskustvom, znanjem i sposobnostima pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dali su vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi, stoji u priopćenju.

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kanader morh požari u francuskoj vojni piloti

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