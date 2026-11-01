Stižu nova prometna pravila: Za ove prekršaje vozačima prijete kazne do 2000 eura

Svi smo barem jednom vidjeli snimke na društvenim mrežama: vozač drži mobitel u ruci, snima brzinomjer koji zakucava preko 200 km/h, hvali se “slalom” vožnjom kroz tunel i skuplja lajkove. Do sada se takvo ponašanje kažnjavalo kao obično, izolirano korištenje mobitela u vožnji (130 eura). Što točno piše u nacrtu? MUP uvodi potpuno novi, teži (kvalificirani) oblik prekršaja. Ako koristite mobitel ili drugi uređaj u vožnji na način da snimate vlastito protupravno ponašanje u prometu i to objavite na društvenim mrežama ili medijima učinite dostupnim javnosti država vas tretira kao visokorizičnog prijestupnika. Paprena sankcija! Novčana kazna leti u nebo i iznosi od 800,00 do 2.000,00 eura! Zakonodavac izričito navodi da javno objavljivanje prekršaja ima “dodatnu društvenu štetnost” jer potiče oponašanje i normalizira opasne obrasce ponašanja. Ako se hvalite kršenjem zakona radi virtualne slave, platit ćete to stvarnim i vrlo bolnim iznosom.