Manje poznate odredbe
Stižu nova prometna pravila: Za ove prekršaje vozačima prijete kazne do 2000 eura
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC) službeno je pušten u javno savjetovanje, a u njegovim skrivenim člancima kriju se odredbe o kojima mediji manje bruje, a tko ne bude spreman za njih, mogao bi požaliti.
Zakonodavac ovim paketom iz listopada 2026. godine izravno odgovara na potpuno nove društvene pojave i iritantne navike s kojima se svakodnevno susrećemo na cestama. Pregled odredaba koje će im pokušati stati na kraj ili bar smanjiti njihovu pojavnosti, čini se zanimljivim. O njima svi sve znaju, ali tek sada prvi put točno pišu u zakonskom tekstu, piše Revija HAK.
Stop za cestovne influencere
Svi smo barem jednom vidjeli snimke na društvenim mrežama: vozač drži mobitel u ruci, snima brzinomjer koji zakucava preko 200 km/h, hvali se “slalom” vožnjom kroz tunel i skuplja lajkove. Do sada se takvo ponašanje kažnjavalo kao obično, izolirano korištenje mobitela u vožnji (130 eura). Što točno piše u nacrtu? MUP uvodi potpuno novi, teži (kvalificirani) oblik prekršaja. Ako koristite mobitel ili drugi uređaj u vožnji na način da snimate vlastito protupravno ponašanje u prometu i to objavite na društvenim mrežama ili medijima učinite dostupnim javnosti država vas tretira kao visokorizičnog prijestupnika. Paprena sankcija! Novčana kazna leti u nebo i iznosi od 800,00 do 2.000,00 eura! Zakonodavac izričito navodi da javno objavljivanje prekršaja ima “dodatnu društvenu štetnost” jer potiče oponašanje i normalizira opasne obrasce ponašanja. Ako se hvalite kršenjem zakona radi virtualne slave, platit ćete to stvarnim i vrlo bolnim iznosom.
Sebičnost na cesti košta 200 eura
Scenarij iz noćne more svakog vozača u špici: u kružnom toku ili uskoj gradskoj ulici dva su se automobila lagano kucnula. Šteta je minorna, otpala je plastika okvira tablice ili postoji ogrebotina od dva centimetra, oba auta su u voznom stanju. No vozači upale sva četiri žmigavca, stanu usred trake, blokiraju stotine ljudi iza sebe i tvrdoglavo čekaju policiju “zbog kaska”. Što točno piše u nacrtu? Uvodi se pojam lakša prometna nesreća – nesreća s isključivo materijalnom štetom koja ne narušava tehničku ispravnost bitnih sklopova i omogućuje jednostavno micanje vozila. Kraj blokadama! Novi članak 182. izričito propisuje da policijski službenici NISU dužni izaći na mjesto lakše prometne nesreće ako su vozači sposobni razmijeniti podatke ili popuniti Europsko izvješće. Ako unatoč tome odbijete odmah maknuti vozilo s kolnika i nastavite namjerno stvarati čep, fiksna kazna se drastično podiže sa 60 eura na 200,00 eura! Sebičnost i ugrožavanje protočnosti grada radi osobnog komfora postaju skup sport.
“Napad” na gradske trgove i kulturne jezgre!
Do sada su se vozači dostava, ali i bahati pojedinci, izvlačili na staru zakonsku foru: parkirali bi vozilo na nogostup pješačke zone ili gradskog trga, uvjereni da su sigurni ako su pješacima ostavili zakonskih 1,60 metara slobodnog prolaza. To je središtima naših gradova i povijesnim jezgrama davalo izgled neuređenih parkirališta. Što to točno piše u nacrtu? Uvodi se pojam zona ograničenog prometa (čl. 2). Dodatno, u članku 82. uvodi se nova, radikalna zabrana: apsolutno je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje na trgovima, kulturno-povijesnim cjelinama i površinama koje su odlukom lokalne samouprave namijenjene isključivo pješacima – neovisno o tome ostaje li više od 1,60 metara slobodnog prostora.
Oprez, pauk vas nosi još brže! Izmijenjeno je i pravilo za premještanje vozila. Pauk će vas legalno podići s nogostupa ako je slobodan prolaz između vašeg auta i bilo koje druge prepreke (kante, stupa, terase, a ne više samo zgrade) manji od 1 metra.
Zelene i “taksi” tablice
Ovo je tehnička odredba o kojoj se gotovo uopće ne govori, a iznimno je važna za opću sigurnost. Nacrt uvodi obvezu izdavanja posebnih registarskih pločica za taksi vozila i za vozila na električni pogon.
Dok je za taksi vozila riječ o usklađivanju s tržišnim pravilima, kod električnih vozila u pozadini je čista sigurnost žurnih službi. Električna i hibridna vozila u slučaju prometne nesreće i zapaljenja predstavljaju golemu opasnost zbog litij-ionskih baterija. Te baterije razvijaju ekstremno visoke temperature, oslobađaju toksične plinove i gase se potpuno drugačijim, specifičnim metodama u odnosu na obične benzince ili dizelaše. Posebne pločice omogućit će vatrogascima da već u dolasku na mjesto nesreće vizualno prepoznaju električni auto i odmah primijene pravilnu taktiku gašenja i spašavanja, štiteći svoje živote i živote unesrećenih.
Zakonodavac je ovim nacrtom jasno poručio, prometna pravila se moraju modernizirati. Bilo da je riječ o hvatanju lajkova na TikToku opasnom vožnjom, tvrdoglavom blokiranju prometa nakon običnog “kuckanja” ili skrvnavljenju gradskih jezgri nepropisnim parkiranjem, država staje na kraj lošim navikama. Javna rasprava je otvorena, ali smjer je jasan: red, prohodnost i sigurnost prije svega.
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