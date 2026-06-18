Novotny: Cijena za start taksija u Zagrebu 2000. je bila 3,33 eura, a lani do 2,50 eura

Prema njegovim riječima, ključni neposredni ekonomski utjecaji se ogledaju i u snižavanju ranijih relativno visokih monopolističkih cijena, pri čemu je iznio podatke da je u Zagrebu cijena "starta" 2000. godine iznosila 3,33 eura, a lani se kretala od 1,3 do 2,5 eura, dok je prosječna cijena po kilometru prije 26 godina iznosila 93 eurocenta, a lani od 0,90 do 1,5 eura. Naravno, te brojke treba staviti u odnos s tadašnjom i trenutnom prosječnom neto plaćom.