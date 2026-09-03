ZBOG RADOVA
Obavijest ZET-a: Za vikend promjene u tramvajskom prometu, neke linije neće voziti
Zbog nastavka radova na modernizaciji tramvajske infrastrukture na ispravljačkoj stanici Patačićkina, u subotu, 5. i nedjelju, 6. rujna tramvaji će voziti izmijenjenim trasama, neke linije neće prometovati, a dijelom će ih zamijeniti autobusi, priopćio je u četvrtak ZET.
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Bit će obustavljen tramvajski promet Branimirovom ulicom od Glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim Avenijom Marina Držića, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom, Trgom žrtava fašizma, Ulicama Franje Račkoga i kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca te od terminala Mihaljevac do Gračanskog dolja.
Tramvajske linije 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, dok linije 7, 11, 13 i 15 neće biti u prometu. Linija 3 će iznimno ovog vikenda biti u prometu i prometovat će svojom redovnom trasom, dok će na noćnim linijama (31, 32, 33 i 34) umjesto tramvaja, voziti autobusi, napominju iz ZET-a.
- Linija 2 prometovat će trasom Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Savišće
- Linija 4 trasom Kvaternikov trg - Maksimirska - Dubec,a linija 5 Prečko - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak
- Linija 6 prometovat će trasom Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Mihanovićeva - Savska -Zapruđe
- Linija 9 vozit će kružno trasom Ljubljanica - Vodnikova - Mihanovićeva - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Ljubljanica
- Linija 12 prometovat će trasom Ljubljanica - Savska - Savski most, a linija 14: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Savska - Zapruđe
- Linija 17 vozit će kružno trasom Prečko - Savska - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Mihanovićeva - Savska - Prečko
Ispred hotela „Esplanade“ uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Črnomerca i linije 9 u smjeru Ljubljanice. Na Trgu kralja Tomislava ispred kućnog broja 18 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 6 u smjeru Zapruđa i linije 17 u smjeru Prečkog. Na Maksimirskoj cesti ispred kućnog broja 4 uspostavlja se tramvajsko stajalište linije 4 u smjeru Dupca.
Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će četiri izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. Privremena autobusna linija 602 (Trg žrtava fašizma - Borongaj) neće prometovati u subotu i nedjelju, stoji uz ostalo u priopćenju Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).
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