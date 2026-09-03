STRAH OD ZAGAĐENJA
Kupuju li Ličani više vode u trgovinama? Provjerili smo u Studencu, Lidlu, Sparu, Konzumu...
Problem desetaka tisuća tona ilegalnog otpada u Lici glavna je društvena, ekološka i politička tema proteklih tjedana, ali nitko na njega ne gleda poput ljudi koji tamo žive. Brinu za zdravlje, budućnost i prirodu koja ih okružuje.
Premijer Andrej Plenković naglašava da mjesta za paniku nema, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) konstantno provodi analize vode, koje pokazuju da opasnosti nema. Posljednja, objavljena 1. rujna, ponovno je to potvrdila.
HZJZ: "Voda je zdravstveno ispravna"
"Voda iz slavina na području Ličko-senjske županije potpuno je zdravstveno ispravna", stoji u priopćenju HZJZ-a.
Neki građani su i dalje skeptični. Upozorila je na to na iznavrednoj sjednici Sabora u kolovozu zastupnica stranke Drito Marija Selak Raspudić.
"Vi govorite da je sve u redu, ali sutra će majke u Lici ponovno kupovati vodu svojoj djeci jer ih je strah one iz slavine", izjavila je tada.
Svoju svakodnevicu opisala nam je i jedna čitateljica iz okolice Gospića.
"Pratim analize vode, govore da je ispravna, a ja se svejedno bojim. U početku sam kupovala flaširanu vodu, sad ponovno pijemo ovu iz slavine. Nadam se da će sve biti u redu", izjavila je za N1 i dodala da su njeni susjedi nakon mjesec dana kupovanja vode u trgovinama prešli na onu iz slavine.
Kupuju li Ličani vodu iz dućana?
Provjeriti smo kupuju li Ličani više vode u trgovinama nego prije izbijanja ove afere. Uvjerljivo najviše trgovina na području županije ima Studenac - njih 16.
"Prodaja obične vode u našim trgovinama u Gospiću, Perušiću i Ličkom Osiku u prvih 20 dana kolovoza se povećala za gotovo 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine", kazali su nam u Studencu.
Ne može se sa stopostotnom sigurnosti reći da je tako zbog afere s otpadom, prvenstveno jer iz Plodina, koje imaju pet trgovina u županiji, nisu odgovorili na upit o prodaji vode. Istovremeno, iz Konzuma, koji ima šest trgovina, odbili su otkriti "jer ne dijele poslovne podatke te vrste".
Iz SPAR-a, koji ima dvije trgovine, dobili smo odgovor.
"U odnosu na prethodne periode ne bilježimo značajniji rast prodaje vode u našim trgovinama na području Gospića i Ličko-senjske županije."
Slično kažu i u Lidlu, koji ima tri trgovine u Ličko-senjskoj županiji.
"Tijekom ljetnih mjeseci uobičajeno bilježimo povećanu potražnju za vodom u našim trgovinama diljem Hrvatske. Ove godine, s obzirom na razdoblje natprosječno visokih temperatura, izraženu sušu i izostanak oborina, potražnja je u skladu s očekivanim sezonskim trendovima."
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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