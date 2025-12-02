Vojko Obersnel komentirao je marš Ujedinjeni protiv fašizma i rekao da se Rijeka i dalje ponosi sa svojom antifašističkom tradicijom: "Rijeka bi bez partizana i narodnooslobodilačke borbe vjerojatno bila u sastavu Italije. Napad zakrabuljenih kukavica na sudionike marša u nedjelju je dokaz da se taj marš trebao dogodit dogoditi. Ljudi koji su se okupili, a bilo ih je između tisuću i pol i dvije tisuće, su željeli mirno i dostojanstveno reći da im je dosta nasilja, ksenofobije, prozivanja slabijih i straha. Odlučili su prekinuti šutnju jer šutnja vodi u mrak."