Bivši gradonačelnik Rijeke

Obersnel: Ako je Plenković zadnja brana normalnoj Hrvatskoj... jadna Hrvatska

author
N1 Hrvatska
|
02. pro. 2025. 12:39
Vojko Obersnel
N1

Naš Borna Šmer u Rijeci je razgovarao s bivšim gradonačelnik Rijeke i predsjednikom Udruge antifašističkih boraca i antifašista Rijeke Vojkom Obersnelom.

"Šutnja vodi u mrak"

Vojko Obersnel komentirao je marš Ujedinjeni protiv fašizma i rekao da se Rijeka i dalje ponosi sa svojom antifašističkom tradicijom: "Rijeka bi bez partizana i narodnooslobodilačke borbe vjerojatno bila u sastavu Italije. Napad zakrabuljenih kukavica na sudionike marša u nedjelju je dokaz da se taj marš trebao dogodit dogoditi. Ljudi koji su se okupili, a bilo ih je između tisuću i pol i dvije tisuće, su željeli mirno i dostojanstveno reći da im je dosta nasilja, ksenofobije, prozivanja slabijih i straha. Odlučili su prekinuti šutnju jer šutnja vodi u mrak."

"Hrvatima više nisu krivi samo Srbi"

"Izjave Plenkovića i Anušića bile bi smiješne da nisu tragične...

Oni koji su odgovorili na nasilje, mržnju i ksenofobiju su sada krivi u očima onih koji su svojom politikom doveli da u Hrvatskoj imamo toliko prisutnog nasilja, mržnje i ksenofobije. Hrvatima više nisu krivi samo Srbi nego i članovi LGBT zajednice, migranti", dodao je.

Tko je kriv za podjele?

"Politika koja se vodi u Hrvatskoj proteklih 30 godina. Urušen obrazovni sustav u kojem se više ne posvećuje dovoljno pažnje ljudskim i civilizacijskim vrijednostima. Nema građanskog odgoja, a vlast prešutno dozvoljava jačanje revitalizacije ustaškog pokreta, svega onoga što možemo nazvati novim fašizmom."

"Promišljena odluka"

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji tvrdi da je HDZ posljednja brana normalne Hrvatske: "Jadna je Hrvatska ako je on brana normalnoj Hrvatskoj."

Obersnel se osvrnuo i na izjavu riječke gradonačelnice Ive Rinčić koja nije sudjelovala u maršu: "Ima pravo na svoj stav i odlučiti hoće li ići na neki skup ili neće. Kroz svoju izjavu i činjenicu da se nije pojavila na prosvjednom maršu je poslala određenu političku poruku. Na to ima pravo, ali će možda snositi posljedice u svom narednom političkom djelovanju."

Dodaje da se radi o unaprijed promišljenoj političkoj odluci.

Iva Rinčić Rijeka Vojko Obersnel antifašizam fašizam ujedinjeni protiv fašizma

