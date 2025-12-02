Bivši gradonačelnik Rijeke
Obersnel: Ako je Plenković zadnja brana normalnoj Hrvatskoj... jadna Hrvatska
Naš Borna Šmer u Rijeci je razgovarao s bivšim gradonačelnik Rijeke i predsjednikom Udruge antifašističkih boraca i antifašista Rijeke Vojkom Obersnelom.
Oglas
"Šutnja vodi u mrak"
Vojko Obersnel komentirao je marš Ujedinjeni protiv fašizma i rekao da se Rijeka i dalje ponosi sa svojom antifašističkom tradicijom: "Rijeka bi bez partizana i narodnooslobodilačke borbe vjerojatno bila u sastavu Italije. Napad zakrabuljenih kukavica na sudionike marša u nedjelju je dokaz da se taj marš trebao dogodit dogoditi. Ljudi koji su se okupili, a bilo ih je između tisuću i pol i dvije tisuće, su željeli mirno i dostojanstveno reći da im je dosta nasilja, ksenofobije, prozivanja slabijih i straha. Odlučili su prekinuti šutnju jer šutnja vodi u mrak."
"Hrvatima više nisu krivi samo Srbi"
"Izjave Plenkovića i Anušića bile bi smiješne da nisu tragične...
Oni koji su odgovorili na nasilje, mržnju i ksenofobiju su sada krivi u očima onih koji su svojom politikom doveli da u Hrvatskoj imamo toliko prisutnog nasilja, mržnje i ksenofobije. Hrvatima više nisu krivi samo Srbi nego i članovi LGBT zajednice, migranti", dodao je.
Tko je kriv za podjele?
"Politika koja se vodi u Hrvatskoj proteklih 30 godina. Urušen obrazovni sustav u kojem se više ne posvećuje dovoljno pažnje ljudskim i civilizacijskim vrijednostima. Nema građanskog odgoja, a vlast prešutno dozvoljava jačanje revitalizacije ustaškog pokreta, svega onoga što možemo nazvati novim fašizmom."
"Promišljena odluka"
Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića koji tvrdi da je HDZ posljednja brana normalne Hrvatske: "Jadna je Hrvatska ako je on brana normalnoj Hrvatskoj."
Obersnel se osvrnuo i na izjavu riječke gradonačelnice Ive Rinčić koja nije sudjelovala u maršu: "Ima pravo na svoj stav i odlučiti hoće li ići na neki skup ili neće. Kroz svoju izjavu i činjenicu da se nije pojavila na prosvjednom maršu je poslala određenu političku poruku. Na to ima pravo, ali će možda snositi posljedice u svom narednom političkom djelovanju."
Dodaje da se radi o unaprijed promišljenoj političkoj odluci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas