VIDEO / U Rijeci bacili baklje na sudionike marša protiv fašizma, jedna osoba pogođena u leđa

Baklje su bačene na ljude u riječkom kafiću Štriga, gdje su se nakon prosvjeda okupili sudionici marša protiv fašizma.
Maskirani ljudi u crnom napravili su novi incident kad su bacili baklje na ljude u riječkom kafiću Štriga na Kontu. Ondje su se nakon prosvjeda okupili sudionici riječkog marša protiv fašizma, piše Novi list.
Jedna osoba pogođena je bakljom u leđa. Maskirani mladići potom su pobjegli, a poslije je na mjesto događaja došla policija.
Podsjetimo, u Rijeci je prosvjedni marš održan na trasi od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti.
Više od tisuću Riječanki i Riječana okupilo se na nedjeljnom prosvjednom maršu “Ujedinjeni protiv fašizma”, poslavši poruku otpora naspram fašističkih tendencija i nasilja koje eskalira u društvu.
Skupina huligana odjevenih u crno, prije početka skupa na Jadranskom trgu verbalno je napala sudionike prosvjeda i bacala petarde.
Tridesetak mlađih osoba, većinom maskiranih lica, na okupljene su bacali petarde. Skandirali su razne poruke, psovali i dizali desnicu u zrak. Policija ih je zadržala na distanci od sudionika skupa te ih potisnula prema Ciottinoj ulici.
