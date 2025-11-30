Oglas

Nakon prosvjeda

VIDEO / U Rijeci bacili baklje na sudionike marša protiv fašizma, jedna osoba pogođena u leđa

N1 Info
30. stu. 2025. 21:59
Rijeka
Goran Kovacic/PIXSELL

Baklje su bačene na ljude u riječkom kafiću Štriga, gdje su se nakon prosvjeda okupili sudionici marša protiv fašizma.

Maskirani ljudi u crnom napravili su novi incident kad su bacili baklje na ljude u riječkom kafiću Štriga na Kontu. Ondje su se nakon prosvjeda okupili sudionici riječkog marša protiv fašizma, piše Novi list.

Jedna osoba pogođena je bakljom u leđa. Maskirani mladići potom su pobjegli, a poslije je na mjesto događaja došla policija.

Podsjetimo, u Rijeci je prosvjedni marš održan na trasi od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti.

Više od tisuću Riječanki i Riječana okupilo se na nedjeljnom prosvjednom maršu “Ujedinjeni protiv fašizma”, poslavši poruku otpora naspram fašističkih tendencija i nasilja koje eskalira u društvu.

Skupina huligana odjevenih u crno, prije početka skupa na Jadranskom trgu verbalno je napala sudionike prosvjeda i bacala petarde.

Tridesetak mlađih osoba, većinom maskiranih lica, na okupljene su bacali petarde. Skandirali su razne poruke, psovali i dizali desnicu u zrak. Policija ih je zadržala na distanci od sudionika skupa te ih potisnula prema Ciottinoj ulici.

