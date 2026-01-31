Smrad pod prozorima stanara: Kamioni uklonjeni tek nakon pritiska javnosti, građani bijesni

Zbog otpada je prekipjelo stanarima riječke Vodovodne ulice. Kamioni Čistoće koji čekaju popravak, nerijetko puni smeća, godinama se parkiraju pod njihove prozore. Upozoravali su gradske službe, ali bezuspješno.
Oglas
Tik ispod prozora dijela stanara riječke Vodovodne ulice, stajali su parkirani kamioni KD Čistoća i čekali na popravak. Prema riječima predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Školjić-Stari grad, neki mjesecima, a neki godinama.
"Tu su bili neispravni kamioni, puni smeća, jedan je stajao tri i pol godine i to smeće se kvarilo, izlazio je smrad, nije se moglo na metar prići", priča Aleksio Komar, predsjednik Vijeća MO Školjić-Stari grad, Rijeka, za HRT.
Osim neugodnih mirisa, stanari su upozoravali i na zdravstvene rizike te pad kvalitete života.
"Osam i pol godina ljudi nisu mogli otvoriti prozor, a kad ga otvoriš, napadaju te raznorazni insekti čudnog podrijetla", govori Komar.
Slale su se pritužbe i gradskim službama i gradskoj vlasti - bivšoj i sadašnjoj, ali neuspješno. Sve do jučer. Nakon još jednog istupa stanara u medijima, kamioni su netragom nestali. Kamo i kako nakon toliko godina čekanja - HRT je pitao gradsku tvrtku zaduženu za njihovo održavanje i popravak.
"Dio kamiona koji je popravljen otišao je u Osječku ulicu gdje se nalazi garaža KD Čistoća, a ostali kamioni čekaju ili na redovni popravak ili se čekaju određeni dijelovi ili vanjski izvođači kako bi se izvršio popravak ostalih kamiona", ističe Dragana Šmitran Babić, voditeljica Odjela za odnose s javnošću Rijeka Plusa.
Stanari zasad zadovoljni, ali, poučeni iskustvom, i oprezni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas