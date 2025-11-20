Obilježen Europski dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja

Iskorištavanje djece za pornografiju te spolna zlouporaba djece do 15 godina najčešća su kaznena djela iz te vrste kriminaliteta koja se prijavljuju policiji, rečeno je u Osijeku na obilježavaju Europskog dana zaštite djece od seksualnog zlostavljanja uz poziv roditeljima da nadziru što njihova djeca rade na internetu.
Europski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja te Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece obilježili su u četvrtak u osječko-baranjskoj Policijskoj upravi predstavnici policije i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek te učenici osječke osnovne škole "Antun Mihanović".
Policijska službenica za prevenciju u uredu načelnika osječko-baranjske policije Eleonora Matić istaknula je da u slučajevima iskorištavanja djece za pornografiju počinitelji vrbuju i obmanjuju djecu, kako bi se snimao pornografski sadržaj, organiziraju snimanje takvih sadržaja, njihovu prodaju ili izvoz.
Također, dodala je, postoje i osobe koje svjesno pristupaju internetskim stranicama s takvim sadržajima, za što su propisane kazne zatvora od jedne do deset godina, a kada se to kazneno djelo čini uz prijetnju ili prisilu počinitelja kazne zatvora su i do 15 godina.
Druga vrsta kaznenih djela, koja se najčešće prijavljuju, pojašnjavaju u policiji, je spolna zlouporaba djece do 15 godina, za što su predviđene kazne zatvora od jedne do deset godina, a ako se to radi uz prijetnju, kazne zatvora su od tri do do 15 godina.
S obzirom na to da se ta kaznena djela često čine putem interneta, policija kroz edukacije potiče djecu da takve sadržaje prijavljuju kako bi se na vrijeme moglo uhvatiti i sankcionirati počinitelje, poručila je Matić.
Savjeti roditeljima
Psihologija u osječkom Centru za nestalu i zlostavljanu djecu Dragana Tubić rekla da u toj ustanovi provode niz edukacija i preventivnih programa za djecu i roditelje, a na svojoj internetskoj stranici csi.hr imaju i hotline obrazac gdje svatko može prijaviti neprimjeren sadržaj na internetu.
Ističe kako roditeljima najčešće savjetuju da svakako razgovaraju s djecom prije nego što im omoguće korištenje nekog digitalnog uređaja, te da postave neka osnovna pravila o korištenju, poput koliko dugo će djeca koristiti internet, na koji način, i kojim sadržajima će pristupati.
Roditelji trebaju kontrolirati što djeca rade na internetu, ne samo putem fizičkog nadzora, jer danas postoje različite aplikacije koje to omogućuju. Djeci savjetujemo kako uvijek trebaju znati s kim komuniciraju, koliko godina ima ta osoba, te da trebaju paziti na davanje osobnih podataka, pri čemu nikako ne trebaju dijeliti svoju kućnu adresu ili škole koju pohađaju, pojasnila je Tubić.
