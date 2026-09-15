alen ružić
Obitelj teško opečenog djeteta bila je pod mjerama. Ministar: "Ne mogu naći opravdanja..."
Hrvatsku je potresao težak slučaj iz Zadra u kojem je u ponedjeljak navečer u požaru teško ozlijeđeno trogodišnje dijete, koje se u trenutku izbijanja požara nalazilo samo u stanu.
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Dječak je nakon nesreće prevezen u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Zadobio je opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60 posto tijela, a liječnici mu pružaju potrebnu medicinsku skrb.
Slučaj je komentirao ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji je za Dnevnik.hr potvrdio da je obitelj već bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite.
Prema njegovim riječima, o trogodišnjem djetetu u trenutku nesreće skrbila je majka. Obitelj ima više djece, no ministar nije želio iznositi dodatne detalje o mjerama koje su bile na snazi.
Naglasio je da se još uvijek utvrđuju sve okolnosti događaja te da zasad nema informacija koje bi upućivale na zlostavljanje.
"Svi smo duboko potreseni. U ovom trenutku svi smo fokusirani na zdravlje djeteta", poručio je Ružić, zahvalivši vatrogascima, hitnoj pomoći i zdravstvenim djelatnicima koji su sudjelovali u spašavanju i liječenju dječaka.
Ministar: Ne mogu pronaći opravdanje
Na pitanje zašto je dijete bilo samo u stanu i postoji li za to opravdanje, ministar je odgovorio iz osobne perspektive.
"Neću ovo reći kao ministar ni liječnik. Reći ću ovo kao čovjek: ne mogu naći opravdanja", rekao je.
Dodao je da je još pod snažnim dojmom nedavne tragedije u Slatini te da je najvažnije pomoći djeci i utvrditi što se točno dogodilo.
"Kad govorimo o nasilju u obitelji i prema ženama, uvijek stavljamo zaštitu djeteta na prvo mjesto", istaknuo je.
Inspekcija počela prikupljati informacije
Samostalni sektor za inspekcijske poslove već je započeo postupanje i prikupljanje podataka o slučaju.
Ministar je poručio da će nakon utvrđivanja činjenica javnost biti upoznata s relevantnim informacijama, ali je upozorio da sada nije vrijeme za preuranjene zaključke ili traženje krivca.
"Ne iz želje da bilo koga optužujemo, već da spriječimo da se ovakvi događaji ikad više ponove", zaključio je.
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