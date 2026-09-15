U KLAIĆEVOJ BOLNICI
Trogodišnje dijete teško opečeno u požaru u Zadru prebačeno u Zagreb
Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u požaru koji je u ponedjeljak navečer buknuo stambenoj zgradi u Zadru.
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Nakon dolaska u Opću bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja, javlja 24 sata.
Dijete ima opekline 1. i 2. stupnja i teško je ozlijeđeno, a kasno navečer u ponedjeljak prebačeno je u zagrebačku Klaićevu bolnicu.
Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice za 24sata je rekao da je dijete zadobilo opekline na između 40 i 60 posto tijela, kao i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućeg zraka.
Požar na četvrtom katu
Požar na četvrtom katu stambene zgrade je zadarskim vatrogascima dojavljen u 19.52 sati. Na intervenciju je odmah krenulo pet posada, rekao je Boris Jović iz JVP-a Zadar.
Požar je zahvatio dvije prostorije: Kuhinju i dnevni boravak. Vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli dijete, izvukli ga iz objekta te predali ekipi Hitne medicinske pomoći.
Točan uzrok izbijanja požara utvrdit će policija, dodao je Jović.
Nije poznato još je li dijete bilo samo u stanu.
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