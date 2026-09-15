Oglas

U KLAIĆEVOJ BOLNICI

Trogodišnje dijete teško opečeno u požaru u Zadru prebačeno u Zagreb

author
N1 Info
|
15. ruj. 2026. 08:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Klaićeva
N1

Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u požaru koji je u ponedjeljak navečer buknuo stambenoj zgradi u Zadru.

Oglas

Nakon dolaska u Opću bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja, javlja 24 sata.

Dijete ima opekline 1. i 2. stupnja i teško je ozlijeđeno, a kasno navečer u ponedjeljak prebačeno je u zagrebačku Klaićevu bolnicu.

Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice za 24sata je rekao da je dijete zadobilo opekline na između 40 i 60 posto tijela, kao i inhalacijske opekline nastale udisanjem vrućeg zraka.

Požar na četvrtom katu

Požar na četvrtom katu stambene zgrade je zadarskim vatrogascima dojavljen u 19.52 sati. Na intervenciju je odmah krenulo pet posada, rekao je Boris Jović iz JVP-a Zadar.

Požar je zahvatio dvije prostorije: Kuhinju i dnevni boravak. Vatrogasci su po dolasku u stanu zatekli dijete, izvukli ga iz objekta te predali ekipi Hitne medicinske pomoći.

Točan uzrok izbijanja požara utvrdit će policija, dodao je Jović.

Nije poznato još je li dijete bilo samo u stanu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
crna kronika hrvatska klaićeva bolnica liječenje opeklina opekline požar požar u zadru vijesti iz hrvatske zadar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ