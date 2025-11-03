Objavljeni detalji o ispraćajima Nicoliera i još trojice vukovarskih branitelja

Kako si izvijestili iz Ministarstva hrvatskih branitelja, nakon što su obavljeni razgovori s članovima obitelji, u ministarstvu je održan i sastanak vezan uz pružanje potpore u organizaciji posljednjih ispraćaja i ukopa četvorice hrvatskih branitelja "zbog velikog interesa javnosti i očekivanog dolaska većeg broja građana na posljednje ispraćaje, a kako bi se isti proveli mirno i dostojanstveno".