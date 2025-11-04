Kaos zbog revizije: Sisak dobio negativnu ocjenu, otkriven niz nepravilnosti

Grad Sisak je u glavnoj knjizi evidentirao temeljne udjele u kapitalu devet trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 36,3 milijuna eura, no prema podacima iz sudskog registra vrijednost temeljnih udjela u kapitalu osam trgovačkih društava iznosi 41,3 milijuna, s tim da je jedno društvo u stečaju. Zbog neusklađenosti podataka, vrijednost financijske imovine i vlastitih izvora evidentirana u poslovnim knjigama i iskazana u financijskim izvještajima za 2023. manja je za gotovo pet milijuna eura. U lipnju 2024. Grad Sisak je podatke uskladio.