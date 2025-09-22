Obrtnici pomogli u obnovi riječke Klinike za tumore

Emil Priskić je ponosan jer su se obrtnici iskazali kao veliki humanitarci, pridonijeli da uvjeti rada i boravka u bolnici budu bolji. Zahvalio je obrtnicima, poduzetnicima i građanima koji su sudjelovali, posebice liječnicima koji skrbe o oboljelima. Naš cilj je pomoći oboljelima i dati potporu neumornim liječnicima i ostalom osoblju Klinike, rekao je.