Obrtnici pomogli u obnovi riječke Klinike za tumore

Obrtnici Primorsko-goranske županije su u humanitarnoj akciji „Obrtnici za zdravlje“ prikupili novac i dali donacije u radovima, kojima su pomogli u obnovi dijela Klinike za tumore u riječkoj bolnici, omogućili uređenje bolesničkih soba, ambulanti i sanitarnih čvorova za bolesnike.
Modernizacijom prostora poboljšani su uvjeti liječenja i boravka onkoloških bolesnika, a o tijeku akcije, provedene od 25. lipnja do 10. rujna, govorili su na konferenciji za novinare predsjednik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije Emil Priskić, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra (KBC) Rijeka Alen Ružić i predstojnica Klinike za tumore Ivana Mikolašević.
Emil Priskić je ponosan jer su se obrtnici iskazali kao veliki humanitarci, pridonijeli da uvjeti rada i boravka u bolnici budu bolji. Zahvalio je obrtnicima, poduzetnicima i građanima koji su sudjelovali, posebice liječnicima koji skrbe o oboljelima. Naš cilj je pomoći oboljelima i dati potporu neumornim liječnicima i ostalom osoblju Klinike, rekao je.
Alen Ružić kazao je kako su obrtnici posebnom gestom dobrote poslali važnu poruku da su uz liječnike i bolesnike te je naglasio da Klinika za tumore ima najmoderniju opremu za zračenje i automatiziranu pripremu kemoterapije, uređene prostore, educirane mlade stručnjake, najbolje znanstvenike i profesionalne, empatične djelatnike, koji su potrebni za sveobuhvatnu skrb oboljelih od tumora.
Ivana Mikolašević istaknula je važnost zajedničkog napretka u razvoju klinike. U posljednje tri godine, uz podršku Uprave KBC-a i ministarstva, napravili smo velike pomake, organizacijske, infrastrukturne i edukacijske, naglasila je.
Prema podacima iz riječke bolnice, Dnevna bolnica Klinike za tumore posljednjih godina bilježi povećanje broja pacijenata veće od 150 posto, koje je generirano povećanjem broja oboljelih, povratkom bolesnika na liječenje u riječku bolnicu te sve većim priljevom pacijenata iz drugih županija.
