"Ne može se sve svesti na to da netko nije dovoljno educiran. Ponekad je jednostavno riječ o stavu 'nije me briga'. Onda slijede opravdanja poput 'znate li za kakve plaće radimo' ili 'uvjeti rada su loši'. To nisu problemi koje bismo trebali rješavati mi roditelji, a pogotovo ne naša djeca koja borave u institucijama koje bi im trebale pružiti sigurnost i skrb", naglasila je Rešetar.