problemi sustava
Rešetar: "Ako djeca nisu naša crvena linija, kakvo smo onda društvo?"
Predsjednica Udruge Sjena, Suzana Rešetar gostovala je u emisiji N1 Studio uživo kod Tine Kosor Giljević gdje je govorila o problemima sustava prema djeci s poteškoćama u razvoju.
"Mi iz Udruge Sjene već dulje vrijeme upozoravamo na probleme i obraćamo se europskim institucijama jer u Hrvatskoj više ne vidimo instituciju kojoj bismo se mogli obratiti. Ne čudi me da su roditelji, potaknuti slučajem Periš, zabrinuti i da strahuju kako bi se sutra nešto slično moglo dogoditi njihovoj djeci.
Nije tajna da naša djeca, posebno ona iz spektra autizma, djeca s intelektualnim teškoćama ili mentalnim bolestima, završavaju u psihijatrijskim ustanovama, centrima za rehabilitaciju te centrima za odgoj i obrazovanje. Priče su jako teške i mučne i zato smo se počeli obraćati europskim institucijama", rekla je Rešetar.
"Količina nemara i kršenja prava tog djeteta bila je golema"
Osvrnula se i na istup gospodina Marovića, oca dječaka s autizmom, koji je javno progovorio o iskustvima svojeg djeteta u sustavu.
"Mislim da je gospodin Marović bio potaknut smrću Kristiana Periša. Kristian je bio i asistent njegovu djetetu i vjerujem da ga je taj slučaj potaknuo da progovori kako se nešto slično ne bi dogodilo drugima. Prema onome što znamo, mislim da je Marović čak bio preblag u opisivanju količine nemara, kršenja temeljnih ljudskih prava i gaženja dostojanstva tog djeteta i njegove obitelji. Mislim da će ova priča imati još mučnih nastavaka", upozorila je.
"Naša djeca nisu čudovišta"
Govoreći o osposobljenosti zaposlenika ustanova za rad s djecom s teškoćama, Rešetar je istaknula da problem nije samo u nedostatku edukacije.
"Moje dijete boravi u jednoj od ustanova socijalne skrbi na čije probleme već dugo upozoravamo, ali nadležne institucije za to ne pokazuju pretjerano zanimanje. Ne vidim ni neku posebnu volju za edukacijom. Ne bježim od činjenice da zaposlenicima nedostaje edukacije i da se ponekad nađu u situacijama u kojima ne znaju kako postupiti. Ali naša djeca nisu čudovišta", poručila je.
Smatra da se neprimjereno postupanje prema djeci ne može uvijek opravdavati nedostatkom stručnog znanja.
"Ne može se sve svesti na to da netko nije dovoljno educiran. Ponekad je jednostavno riječ o stavu 'nije me briga'. Onda slijede opravdanja poput 'znate li za kakve plaće radimo' ili 'uvjeti rada su loši'. To nisu problemi koje bismo trebali rješavati mi roditelji, a pogotovo ne naša djeca koja borave u institucijama koje bi im trebale pružiti sigurnost i skrb", naglasila je Rešetar.
"Ako djeca nisu naša crvena linija, kakvo smo onda društvo?"
Na kraju je upozorila da je nužna promjena odnosa društva prema najranjivijim skupinama, osobito prema djeci.
"Mi kao građani moramo promijeniti svijest i pronaći humaniji pristup pacijentima, posebno ljudima koji ne mogu sami sebe zastupati. Ne postoje odgovarajući protokoli, pogotovo kada je riječ o djeci.
Ako zakažemo kada su djeca u pitanju, ako djeca nisu naša crvena linija, kakvo smo onda društvo? Djeca bi baš trebala biti nešto na čemu si ne smijemo dopustiti pogreške, a posebno djeca s teškoćam", zaključila je Rešetar.
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