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"REVITALIZACIJA MREŽE"

Od danas više od 100.000 Zagrepčana ostaje bez tople vode: Radovi traju još 12 dana

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N1 Info
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07. ruj. 2026. 09:21
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tuš, tuširanje
Pixabay / Ilustracija

Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže, HEP Toplinarstvo obustavlja isporuku tople vode od danas do 19. rujna krajnjim potrošačima u cijelom Novom Zagrebu.

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U razdoblju od 31. kolovoza do 21. rujna obustavljena je isporuka toplinske energije u naselju Malešnica krajnjim kupcima na adresama: Ulica Ante Topića-Mimare 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 61, 63 i 65; Ulica Zvonimira Furtingera 1 i 3, Ulica Drage Ivaniševića 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 7 i 9, Ulica Dubravka Ivančana 2 i 4, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 i 42; Ulica Donje Vrapče 53, 55, 58, 60 i 62; Ulica Janka Matka 1, 3, 2, 4, 6, 8 i 10; Ulica Milivoja Matošeca 1, 3, 5, 7, 9 i 11; Prosenička ulica 8, 10 i 12 te Dječjeg vrtića Malešnica i Osnovne škole Malešnica.

HEP-Toplinarstvo provodi radove na projektu "Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba", sufinanciranom bespovratnim sredstvima Europske unije, zbog kojih je nužno privremeno obustaviti isporuku toplinske energije krajnjim kupcima.

"Krajnje kupce i građane grada Zagreba molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom provođenja radova, jer će po završetku radova isporuka toplinskom energijom biti pouzdanija i kvalitetnija", navode još iz HEP Toplinarstva.

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