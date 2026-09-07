Od danas više od 100.000 Zagrepčana ostaje bez tople vode: Radovi traju još 12 dana

U razdoblju od 31. kolovoza do 21. rujna obustavljena je isporuka toplinske energije u naselju Malešnica krajnjim kupcima na adresama: Ulica Ante Topića-Mimare 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 61, 63 i 65; Ulica Zvonimira Furtingera 1 i 3, Ulica Drage Ivaniševića 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 7 i 9, Ulica Dubravka Ivančana 2 i 4, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 i 42; Ulica Donje Vrapče 53, 55, 58, 60 i 62; Ulica Janka Matka 1, 3, 2, 4, 6, 8 i 10; Ulica Milivoja Matošeca 1, 3, 5, 7, 9 i 11; Prosenička ulica 8, 10 i 12 te Dječjeg vrtića Malešnica i Osnovne škole Malešnica.