Sahra Wagenknecht
Proruska političarka nakon pobjede AfD-a: Vrijeme je za kraj sancija Rusiji i odlazak CDU-a s vlasti
Sahra Wagenknecht, osnivačica njemačkog populističkog Saveza Sahra Wagenknecht (BSW), pozvala je na "novi politički početak" u istočnoj saveznoj državi Saska-Anhalt nakon što je stranka tijesno prešla prag za ulazak u državni parlament.
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"Nadamo se da sada postoji većina u saveznom parlamentu u Magdeburgu za promjenu energetske politike, kraj sankcija Rusiji, bolje obrazovanje i temeljnu reformu javnog emitiranja", rekla je Wagenknecht.
BSW je tijesno prešao prag od pet posto na nedjeljnim izborima, prema preliminarnim rezultatima. To znači da krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD), koja je pobijedila na izborima, nema samostalnu većinu.
Ostaje nejasno kakav bi oblik vlada u Magdeburgu mogla imati. Wagenknecht je isključila koaliciju s AfD-om, ali ne i suradnju sa strankom.
"Gubitnik izbora, CDU, mora biti smijenjen", rekla je Wagenknecht, misleći na konzervativne kršćanske demokrate. "Politika držanja AfD-a izvan vlade je propala. Pokušaj formiranja još jedne koalicije kako bi se isključio AfD bio bi uvreda za birače", dodala je.
Wagenknecht je rekla da je vrlo zadovoljna rezultatom, koji je premašio nedavne rezultate anketa BSW-a.
"U vrijeme rastućeg rizika od rata, važan je signal da će jedina stranka koja se dosljedno zalaže za mir ući u parlament savezne države Saska-Anhalt", rekla je.
Dodala je da je rezultat veliko ohrabrenje za BSW uoči izbora u državi Mecklenburg-Zapadno Pomorje i Berlinu.
Wagenknecht je optužila politički i medijski mainstream da vodi "masovnu kampanju blaćenja i laži" protiv BSW-a. Optužila je i bivše stranačke kolege u istočnoj državi Tiringiji da žele nanijeti maksimalnu štetu napuštanjem stranke.
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