Od nedjelje Hrvatska uvodi novi način ulaska u zemlju: Donosimo detalje

"Kada dođe državljanin treće države i kada se izvrši skeniranje putne isprave, sustav će sam prepoznati o kojoj je državi se radi te će na jeziku te države i zvučno i tekstualno putnik biti upoznat kako treba postupati", objašnjava Krešimir Vidović, pomoćnik načelnika za graničnu kontrolu GP-a "Bajakovo".