Napad na graničnom prijelazu Bajakovo: Turski državljanin ugrizao policajca

"Naime, 28. kolovoza, prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prijelazu Bajakovo, 62-godišnjak je odbio predati dokumente carinskom službeniku radi obavljanja službene radnje te odbio postupiti po zapovijedima policijskih službenika, a potom rukom udario policijskog službenika u tijelo. Radi odbijanja napada na sebe i sprječavanja otpora, policijski službenici su nad 62-godišnjakom uporabili sredstva prisile, no on je nastavio pružati otpor te ugrizao istog policijskog službenika za ruku", dodaju iz PU.