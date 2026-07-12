Od utorka nove cijene goriva: Evo koliko bi mogli poskupjeti benzin i dizel

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Vozače od utorka očekuju nove, više cijene goriva. Prema informacijama koje doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutačnom modelu izračuna najviše bi mogao poskupjeti plavi dizel, dok se rast cijena očekuje i za benzin te eurodizel.

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Ako Vlada potvrdi predloženi izračun, litra Eurosupera poskupjet će za četiri centa i stajat će 1,58 eura.

Eurodizel bi mogao biti skuplji za osam centi, pa bi nova cijena iznosila 1,62 eura po litri.

Najveće povećanje očekuje se kod plavog dizela, kojem bi cijena mogla porasti za devet centi, na 1,05 eura po litri.

Konačnu odluku o novim cijenama goriva Vlada bi trebala donijeti u ponedjeljak, javlja Dnevnik.hr.