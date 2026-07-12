DETALJNA ANALIZA
Koliko je skupa Hrvatska? Usporedba cijena otkrila gdje se u Europi najviše isplati ljetovati
Koliko će vas koštati ljetovanje u Europi uvelike ovisi o tome koju destinaciju odaberete. Cijena hotelske sobe, večere uz more ili čaše vina može se znatno razlikovati od zemlje do zemlje.
Analiza Euronews Businessa, temeljena na podacima Eurostata, usporedila je razine cijena u sedam najpopularnijih europskih turističkih odredišta. Rezultati pokazuju da je Turska ukupno najjeftinija destinacija, ali ujedno i najskuplja kad je riječ o alkoholu, dok Portugal nudi najbolji omjer cijene za hotele i restorane.
Važno je napomenuti da se podaci odnose na nacionalne prosjeke, a ne na cijene u pojedinim turističkim mjestima. Primjerice, hotelska soba u Ateni i ona na otoku Kosu mogu se znatno razlikovati po cijeni, iako obje ulaze u prosjek za Grčku.
Turska ukupno najjeftinija
Eurostatov indeks razine cijena kućne potrošnje uspoređuje troškove više od 2.000 proizvoda i usluga. Ako prosječna košarica u Europskoj uniji stoji 100 eura, u Turskoj ona iznosi svega 59,6 eura, odnosno čak 40,4 posto manje od europskog prosjeka.
Najskuplja među analiziranim zemljama je Francuska, gdje ista košarica stoji 100,3 eura. Slijede Italija (97,1), Španjolska (91,6), Grčka (87,4), Portugal (86,6) i Hrvatska (78,4).
Portugal najpovoljniji za hotele i restorane
Za turiste su posebno važni troškovi smještaja i ugostiteljskih usluga. U toj kategoriji Francuska je uvjerljivo najskuplja, s indeksom cijena od 116, ispred Italije (110,8).
Portugal se pokazao kao najpovoljnija destinacija. Usluge hotela i restorana ondje su 26,4 posto jeftinije od prosjeka Europske unije, s indeksom od 73,6. Turska također ostaje ispod europskog prosjeka s indeksom 78,3.
Hrvatska ima indeks 89,6, što znači da je nešto skuplja od Grčke (86,1) i Španjolske (85,4).
Hrana najjeftinija u Turskoj
Cijene hrane među analiziranim zemljama uglavnom su slične, osim u Turskoj.
Francuska je ponovno najskuplja – košarica hrane koja u EU-u prosječno stoji 100 eura ondje stoji 107,9 eura.
U Turskoj ista košarica stoji samo 75,6 eura, dok je Španjolska jedina druga zemlja s cijenama ispod europskog prosjeka (94,6). U ostalim državama cijene hrane tek su nešto više od prosjeka.
Alkohol najskuplji u Turskoj
Najveće razlike među državama zabilježene su kod alkoholnih pića.
Turska je uvjerljivo najskuplja – alkohol ondje stoji više nego dvostruko u odnosu na prosjek Europske unije, s indeksom cijena od 210,2.
Na drugom mjestu je Grčka (154), a slijedi Hrvatska (133,9).
Najjeftiniji alkohol imaju Italija (81,9) i Španjolska (90,1), dok su Francuska (100,9) i Portugal (107,1) blizu europskog prosjeka.
Kod bezalkoholnih pića razlike su manje. Najniže cijene bilježi Italija (81,8), a najviše Hrvatska (133,5).
Duhan najjeftiniji u Turskoj
Velike razlike postoje i kod duhanskih proizvoda. Indeks cijena kreće se od samo 25,4 u Turskoj do čak 191,1 u Francuskoj.
Hrvatska je druga najjeftinija među analiziranim zemljama, s indeksom od 64,6.
Javni prijevoz i morski plodovi
Za putnike koji koriste javni prijevoz Turska je ponovno najpovoljnija, s indeksom cijena 68,3. Jedino je Francuska skuplja od europskog prosjeka (112,8), dok su Portugal, Španjolska i Hrvatska oko vrijednosti 80, a Grčka tek neznatno ispod prosjeka.
Kod morskih plodova razlike su najmanje. Cijene se kreću od indeksa 95,4 u Portugalu do 112,7 u Grčkoj.
Eurostat napominje da usporedba ne uzima u obzir visinu prihoda stanovništva. Zbog toga razlike u cijenama mogu biti znatno osjetnije putnicima iz zemalja s nižim primanjima nego onima iz bogatijih država.
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