Odluka vijeća
Odbijene žalbe četvorice medicinskih tehničara pritvorenih nakon Periševa ubojstva
Četvorici medicinskih tehničara pritvorenih 8. studenoga, nakon što je protiv njih pokrenuta istraga zbog teškog ubojstva Kristiana Josipa Periša, izvanraspravno vijeće Županijskog suda odbilo je žalbe na rješenje kojim im je istražni zatvor određen zbog posebno teških okolnosti kaznenog djela.
Oglas
Osim zbog teških okolnosti nedjela četvorici osumnjičenika istražni je zatvor određen i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Izvanraspravno vijeće ukinulo je jedino istražni zatvor zbog opasnost od ponavljanja jer su sva četvorica osumnjičenih tehničara u međuvremenu dobila otkaze u psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru, potvrdio je Hini glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.
Zagrebački sud je 17. studenoga na zahtjev tužiteljstva, odredio istražni zatvor za još četvero osumnjičenih zbog teškog ubojstva 32-godišnjeg Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, 21. listopada.
Riječ je o liječnici, dvije medicinske sestre i tehničaru zabilježenima na snimkama bolničkih kamera zajedno s četvoricom ranije uhićenih medicinskih tehničara.
Oni su u istražnom zatvoru zadržani zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a sutkinja istrage je odbila prijedlog tužiteljstva da ih se pritvori i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te posebno teških okolnosti njegova počinjenja, zbog čega su pritvoreni ranije uhićeni medicinski tehničari.
Osim njihove obrane žalbu na tu odluku je najavio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić koji je kazao da ona nije pravedna ni zakonita.
Kada će izvanraspravno vijeće odlučivati o tim žalbama još nije poznato.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas