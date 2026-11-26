radnici Rheinmetalla
Dvoje talijanskih državljana poginulo u iranskom napadu na Kuvajt
Dvoje Talijana poginulo je u četvrtak u iranskom napadu dronovima na Kuvajt, izjavio je talijanski ministar vanjskih poslova te dodao da su žrtve bili tehničari zaposleni u talijanskoj podružnici njemačke obrambene tvrtke Rheinmetall.
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Napad u četvrtak drugi je prijavljeni iranski napad na tu zaljevsku državu, koja je saveznik SAD-a, tijekom ovog mjeseca.
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u Senatu da su dvojica tehničara tvrtke Rheinmetall Italia radila na postaji za nadzor protuzračne obrane u Kuvajtu kada su je pogodili iranski dronovi.
„Nakon snažne eksplozije, prema informacijama koje stižu iz Kuvajta, obojica naših sunarodnjaka su poginula. Još dvije osobe su ozlijeđene: državljanin Pakistana i kapetan kuvajtske vojske”, rekao je Tajani.
Kuvajtsko ministarstvo obrane potvrdilo je da su dvojica Talijana podlegla ozljedama. Prethodno je izvijestilo da su četiri osobe ozlijeđene nakon što su krhotine pale na važan objekt koji je, prema navodima ministarstva, bio meta iranskog napada.
Potvrđeno je da su među ozlijeđenima bili državljani Kuvajta i Pakistana. Ministarstvo je priopćilo da je vojska otkrila i presrela nekoliko dronova u kuvajtskom zračnom prostoru te da je u napadu nastala i materijalna šteta.
„Želim izraziti najdublju sućut i solidarnost obiteljima poginulih Talijana u ovom trenutku velike tuge”, dodao je Tajani.
Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar incidenta.
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