Kao razlog protivljenja naveo je ograničene kapacitete Mojanke i neizvjesnost oko početka rada Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Upozorio je da je upitno hoće li odlagalište imati dovoljno kapaciteta i za otpad s područja Trilja, Hrvaca, Otoka i Dicma, a kamoli za otpad iz drugih gradova i općina.