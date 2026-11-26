Gradonačelnik Sinja
Bulj odbio zahtjev Fonda: "Postoje odgovorni i neka oni snose posljedice. Ne pristajemo na ucjene"
Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je zahtjev Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da se na odlagalištu Mojanka prihvati do 500 tona miješanog komunalnog otpada iz Makarske, poručivši da Sinj neće prihvaćati otpad iz drugih gradova i općina.
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Fond je 19. studenoga uputio Gradu Sinju zahtjev da u suradnji s upraviteljem odlagališta omogući prihvat navedenih količina otpada, pozivajući se na Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta te ugovorne obveze vezane uz sanaciju Mojanke.
Miro Bulj u službenom je odgovoru od 26. studenoga odbio zahtjev, istaknuvši da na Mojanku neće stići ni kilogram otpada iz Makarske niti bilo kojeg drugog grada, neovisno o tome nalazi li se na području Splitsko-dalmatinske ili neke druge županije.
"Grad Sinj neće prihvatiti ni jedan kilogram miješanog komunalnog otpada s područja Grada Makarske, niti bilo kojeg drugog grada neovisno o tome radi li se o području naše ili neke druge županije", poručio je Bulj.
Kao razlog protivljenja naveo je ograničene kapacitete Mojanke i neizvjesnost oko početka rada Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Upozorio je da je upitno hoće li odlagalište imati dovoljno kapaciteta i za otpad s područja Trilja, Hrvaca, Otoka i Dicma, a kamoli za otpad iz drugih gradova i općina.
Umjesto Gradu Sinju, Fond je odgovore trebao potražiti kod splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i bivšeg direktora Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici Tomislava Šute, smatra Bulj. Podsjetio je da je Centar trebao biti otvoren još 2018. godine.
"Godine prolaze, novac se troši, a Centar još uvijek nije u funkciji. Za takvo stanje postoje odgovorni i neka oni snose posljedice svoje neodgovornosti i nesposobnosti, a ne građani Sinja i Cetinske krajine", rekao je.
Bulj je poručio da neće dati suglasnost za prihvat otpada iz Makarske niti dopustiti da Mojanka postane zamjenski županijski centar za gospodarenje otpadom.
"Sinj neće biti županijsko odlagalište otpada, ne pristajemo na ucjene, a građani Cetinske krajine neće biti taoci nesposobnosti sustava niti će plaćati cijenu neodgovornosti župana Blaženka Bobana i Tomislava Šute - ni financijski, ni zdravstveno, ni ekološki", rekao je.
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