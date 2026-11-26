Sisak
Hrvatski grad zbog rasta troškova napušta model besplatnih vrtića za sve?
Roditelji djece upisane u Dječji vrtić Sisak od 1. siječnja iduće godine mogli bi ponovno početi plaćati smještaj djece, nakon što je sisački gradonačelnik Domagoj Orlić najavio napuštanje modela besplatnog vrtića za sve, ocijenivši da on više nije financijski održiv.
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O promjenama će se provesti javno savjetovanje, a konačnu odluku donijet će Gradsko vijeće.
Domagoj Orlić podsjetio je da je mjera besplatnih vrtića uvedena oko šest mjeseci prije lokalnih izbora 2025., a aktualna ju je gradska uprava zadržala i tijekom 2026. godine. Međutim, zbog rasta troškova poslovanja, zakonskih usklađivanja i povećanja materijalnih prava zaposlenika takav model više nije moguće financijski održavati, rekao je.
Naglasio je kako će besplatan vrtić i dalje biti osiguran za socijalno najugroženije kategorije građana, dok će detalji novog modela biti poznati nakon analiza, javnog savjetovanja i odluke Gradskog vijeća.
Govoreći o financijskom opterećenju gradskog proračuna, naveo je da je nakon preuzimanja dužnosti 23. svibnja, prilikom izrade rebalansa proračuna za 2025. godinu, za redovito funkcioniranje vrtića trebalo osigurati dodatnih oko 600.000 eura da bi se završila pedagoška godina.
Dodatni trošak predstavljalo je i povećanje plaća zaposlenika od rujna prošle godine, u skladu sa zakonskim propisima i uredbom o obračunu plaća u predškolskom sustavu. Na godišnjoj razini za tu je namjenu potrebno izdvojiti oko 500.000 eura više, ponajprije za odgojitelje s višom stručnom spremom, a manjim dijelom i za one s visokom stručnom spremom, pojasnio je Orlić.
Dodao je da je zaposlenicima gradskog sustava prvi put nakon 12 godina ponovno isplaćen regres od 200 eura, uz božićnicu od 100 eura, dok je dar za djecu povećan sa 60 na 100 eura.
„Dosadašnji model besplatnih vrtića za sve jednostavno više ne ide”, poručio je gradonačelnik, istaknuvši kako će se pritom zadržati besplatni vrtići za socijalno najugroženije skupine građana.
Konačni model sufinanciranja, kao i kategorije korisnika koji će i dalje ostvarivati pravo na besplatan vrtić, bit će definirani nakon provedenih analiza i javnog savjetovanja te odluke Gradskog vijeća.
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