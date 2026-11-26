Dodatni trošak predstavljalo je i povećanje plaća zaposlenika od rujna prošle godine, u skladu sa zakonskim propisima i uredbom o obračunu plaća u predškolskom sustavu. Na godišnjoj razini za tu je namjenu potrebno izdvojiti oko 500.000 eura više, ponajprije za odgojitelje s višom stručnom spremom, a manjim dijelom i za one s visokom stručnom spremom, pojasnio je Orlić.