NA TEMATSKOJ SJEDNICI
Pavasović Visković o slučaju Jankomir: U istražnom zatvoru se nalaze nevine osobe
Na tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije sprječavanja korupcije iznesene su u četvrtak kritike na račun pravosuđa, učinkovitosti borbe protiv korupcije i slobode medija, uz upozorenja na raskorak između zakonskih rješenja i njihove provedbe.
Sjednica je bila posvećena stanju vladavine prava u Republici Hrvatskoj, a na njoj su sudjelovali predstavnici državnih institucija, pravosuđa, medija i civilnog društva.
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je napredak u smanjenju sudskih zaostataka, digitalizaciji i jačanju zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije. Na kraju listopada broj neriješenih predmeta pao je na oko 371.000, prvi put ispod 400.000, a najavio je i uvođenje tonskog snimanja sudskih rasprava te daljnje digitalizacijske projekte.
Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković upozorio je, međutim, na kadrovsku i infrastrukturnu potkapacitiranost pravosuđa te ocijenio da su izmjenama Zakona o kaznenom postupku okrivljenicima ograničena prava, osobito mogućnost osporavanja zakonitosti dokaza. Kao primjer nedostatka sudskog osoblja naveo je Općinski kazneni sud u Zagrebu, koji ima 28 sudaca i samo osam daktilografa.
Ministar Habijan složio se s dijelom njegovih primjedbi, osobito o potrebi zapošljavanja vježbenika, sudskih službenika i poboljšanja sudske infrastrukture, dok je državni tajnik Ivan Crnčec ustvrdio da Hrvatska, prema međunarodnim pokazateljima, ima velik broj sudaca i sudskog osoblja po stanovniku.
Pavasović Visković posebno se osvrnuo na slučaj Jankomir, upozorivši da su javne izjave najviših državnih dužnosnika i medijsko izvještavanje mogli kompromitirati kazneni postupak. Naveo je da se u istražnom zatvoru nalaze nevine osobe, no pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter odgovorila je da se ne bi smjelo govoriti o tome je li netko kriv ili nevin jer o tome odlučuje sud. Upozorila je i da se građanima ne smije slati poruka da ne prijavljuju nepravilnosti, istaknuvši kako postoji zakonom uređen vanjski kanal prijavljivanja koji štiti identitet zviždača.
Šimonović Einwalter navela je da je njezin ured od preuzimanja mandata otvorio više od 300 predmeta vanjskog prijavljivanja nepravilnosti, ali i upozorila na dugotrajnost postupanja nadležnih tijela te izostanak pravodobnih informacija za prijavitelje. Naglasila je važnost neovisnosti pravosuđa, pouzdanih sudskih statistika i ozbiljnih analiza sudske prakse.
Glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Melisa Skender istaknula je otežan pristup informacijama, netransparentno financiranje medija javnim novcem i nedostatak uredničke neovisnosti. Ocijenila je da lokalni mediji, ovisni o prihodima iz lokalnih proračuna, teško mogu neovisno nadzirati rad lokalnih vlasti. Navela je i da zakonska zaštita od SLAPP tužbi ne obuhvaća kaznene postupke za uvredu i klevetu. Predsjednica Vijeća Mirela Ahmetović je podsjetila na podatak HND-a o najmanje 696 aktivnih tužbi protiv novinara.
Predstavnici civilnog društva upozorili su na nedostatke u provedbi antikorupcijskih mjera, transparentnosti lobiranja i dostupnosti besplatne pravne pomoći. Oriana Ivković Novokmet iz Gonga upozorila je na slabljenje institucija i mehanizama nadzora, navodeći da institucije mogu formalno postojati, a da u praksi ne funkcioniraju.
O odnosu građana prema korupciji govorila je članica Vijeća Davorka Budimir, istaknuvši da 88 posto građana smatra kako je korupcija raširena, a 60 posto da utječe na njihov svakodnevni život, dok je prosjek u EU 30 posto. Pavasović Visković ocijenio je, pak, da građani korupciju unatoč takvoj percepciji ne doživljavaju kao politički problem, podsjetivši na primjere političara koji su unatoč korupcijskim aferama ponovno dobivali izbore. Upozorio je da se društvo navikava na korupciju i da njezine posljedice ne prepoznaje kao vlastiti problem.
U raspravi je istaknuto i da vladavina prava nije samo pitanje pravosuđa, nego funkcioniranja cijelog političkog sustava, jednakosti građana pred zakonom i zaštite od samovolje vlasti. Sudionici su upozorili da zakonske i institucionalne promjene neće biti dovoljne bez njihove dosljedne primjene i mjerljivih rezultata.
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