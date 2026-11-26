Pavasović Visković posebno se osvrnuo na slučaj Jankomir, upozorivši da su javne izjave najviših državnih dužnosnika i medijsko izvještavanje mogli kompromitirati kazneni postupak. Naveo je da se u istražnom zatvoru nalaze nevine osobe, no pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter odgovorila je da se ne bi smjelo govoriti o tome je li netko kriv ili nevin jer o tome odlučuje sud. Upozorila je i da se građanima ne smije slati poruka da ne prijavljuju nepravilnosti, istaknuvši kako postoji zakonom uređen vanjski kanal prijavljivanja koji štiti identitet zviždača.