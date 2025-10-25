Odvažan noćni let uoči oluje: "Prešli smo pola Hrvatske i spasili čovjeka"

Pripadnici Hrvatske vojske spasili su dva života u samo dva dana u zahtjevnim noćnim uvjetima.
Posljednja u nizu akcija bio je hitan noćni let vojnog helikoptera kojim je životno ugroženi pacijent prevezen s helidroma KBC-a Split u zagrebačku bolnicu Dubrava. Samo dan ranije, ista je eskadrila prevezla teško bolesnog pacijenta s Hvara u Split.
O detaljima leta iz Splita za Zagreb iz baze u Divuljama za RTL je govorio satnik Duje Voloder, pilot 395. eskadrile transportnih helikoptera HRZ-a, koji je u ovoj misiji sudjelovao kao kopilot.
Utrka s nevremenom
Voloder je opisao kako je noćna zadaća bila sve samo ne jednostavna te je zahtijevala potpunu koncentraciju i preciznost cijele posade. "Svaka takva zadaća je komplicirana na svoj način. Jučer smo letjeli praktički preko pola države i ulazili u noć. U prognozi je bila kiša i grmljavina nad Zagrebom, pa je bilo presudno da poletimo što prije", istaknuo je satnik.
Vrijeme je bilo ključan faktor, a svaka minuta bila je važna. "Da je poziv stigao sat kasnije, ne bismo mogli izvesti let", pojasnio je Voloder. Unatoč lošoj prognozi, posada je uspjela u svom naumu. "Uspjeli smo doći prije nevere, sigurno sletjeli u Zagreb, vratili se natrag i što je najvažnije - pacijent je stigao na vrijeme i bez komplikacija", dodao je.
Fokusirani na zadatak
Na pitanje koliki je pritisak kada znaju da u helikopteru imaju životno ugroženu osobu, satnik odgovara da su takve situacije uvijek teške, ali da se posada mora usredotočiti na svoj zadatak. "Nije lako čuti da je pacijent životno ugrožen. Posebno kad je riječ o djetetu ili bebi. No, naš posao je da odradimo let - od točke gdje ga preuzimamo do bolnice gdje će dobiti svu potrebnu pomoć", objasnio je pilot.
Naglasio je i važnost medicinskog tima koji prati svakog pacijenta tijekom leta. "Isto tako, taj svaki pacijent ima sa sobom medicinski tim u pratnji koji je zadužen za praćenje stanja i pomaganje pacijentu, tako da mi svoje odradimo oni odrade svoje i to je to", zaključio je Voloder.
