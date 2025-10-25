Odvažan noćni let uoči oluje: "Prešli smo pola Hrvatske i spasili čovjeka"

Voloder je opisao kako je noćna zadaća bila sve samo ne jednostavna te je zahtijevala potpunu koncentraciju i preciznost cijele posade. "Svaka takva zadaća je komplicirana na svoj način. Jučer smo letjeli praktički preko pola države i ulazili u noć. U prognozi je bila kiša i grmljavina nad Zagrebom, pa je bilo presudno da poletimo što prije", istaknuo je satnik.