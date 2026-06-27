Toplinski val izazvao kaos
Ogromna navala! Evo koliko se čeka na montažu klime i koliko košta
Građani koji su kupnju i servis ostavili za zadnji trenutak sada teško dolaze do termina, a stručnjaci upozoravaju – priprema za ljeto počinje puno ranije
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Temperature iznad 30 stupnjeva Celzijevih posljednjih su dana izazvale pravu navalu na trgovine klima-uređaja i servise. Mnogi koji su tek s prvim toplinskim valom odlučili kupiti klimu sada čekaju na montažu i više od tjedan dana.
Oni koji su reagirali ranije danas su u puno boljoj situaciji. Građani koji su klima-uređaje kupili prije početka sezone uspjeli su izbjeći gužve i visoke cijene hitnih termina.
U prodavaonicama rashladnih uređaja potražnja je naglo porasla. "Abnormalno. Ljudi stalno dolaze i zovu. Ne možemo isporučiti koliko možemo prodati", rekao je za HRT voditelj poslovnice AlfaSola Davorin Štokić.
Kako bi zadovoljili velik broj narudžbi, trgovine angažiraju dodatne suradnike, no na montažu se trenutačno čeka između sedam i deset radnih dana.
Cijene također ovise o sezoni i složenosti posla. Redoviti servis klima-uređaja stoji između 50 i 70 eura, dok se ugradnja najčešće kreće od 150 do 300 eura, ovisno o duljini instalacija, mjestu postavljanja i zahtjevnosti montaže. U najtoplijem dijelu godine, kada svi žele termin što prije, ubrzane intervencije mogu biti i skuplje.
Serviseri upozoravaju da se klima-uređaji ne bi trebali pripremati tek kada temperature dosegnu vrhunac. "Prije ljeta i prije velikih vrućina treba na vrijeme pozvati servisera. U suprotnom je gotovo nemoguće brzo doći do termina", poručio je serviser i montažer klima-uređaja Bojan Nosić.
S obzirom na to da toplinski valovi postaju sve češći i dulji, klima-uređaji za mnoge više nisu luksuz, nego potreba. Redovito servisirani uređaji učinkovitije hlade, troše manje energije i osiguravaju kvalitetniji zrak u prostoru.
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