Ogromna navala! Evo koliko se čeka na montažu klime i koliko košta

Cijene također ovise o sezoni i složenosti posla. Redoviti servis klima-uređaja stoji između 50 i 70 eura, dok se ugradnja najčešće kreće od 150 do 300 eura, ovisno o duljini instalacija, mjestu postavljanja i zahtjevnosti montaže. U najtoplijem dijelu godine, kada svi žele termin što prije, ubrzane intervencije mogu biti i skuplje.