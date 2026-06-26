Klima vam radi dok spavate? Evo što se tada događa vašem tijelu

Granica je tanja nego što mislite. Kada temperatura padne ispod ugodne razine, tijelo troši energiju na zagrijavanje umjesto na odmor. Zbog toga se možete probuditi umorni iako ste spavali sedam sati. Preniska temperatura prekida dubok san, upravo onu fazu koja vam omogućuje da se ujutro osjećate odmorno, piše krstarica.com.