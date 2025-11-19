Oglas

u vukovarsku i na pantovčak

Općinski građanski sud u Zagrebu privremeno seli na druge lokacije

author
Hina
|
19. stu. 2025. 17:21
22.09.2021., Zagreb - Opcinski gradjanski sud u Zagrebu.rPhoto: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Zgrada zagrebačkog Općinskog građanskog suda u Vukovarskoj ulici bit će zbog građevinskih radova na dva tjedna zatvorena od ponedjeljka, 24. studenoga pa će sud raditi na izmještenim lokacijama, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo pravosuđa.

Oglas

Očekivano trajanje radova je dva tjedna, nakon čega se sud vraća u zgradu u Ulici grada Vukovara.

Obiteljski odjel Općinskog građanskog suda bit će premješten na adresu Pantovčak 258, gdje će biti održana ročišta u obiteljskim predmetima koja su zakazana za razdoblje dok traju radovi. 

Prijemna pisarnica i Otpremna pisarnica bit će premještene u zgradu Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije na adresi Ulica grada Vukovara 49.

O odgodama ročišta, kao i o održavanju ročišta na drugim lokacijama u navedenom razdoblju, strankama će biti poslane sudske odluke i pozivi. 

Brojevi telefona za građane bit će objavljeni od 24. studenoga na mrežnoj stranici suda. Ondje će biti objavljene i informacije o završetku radova i povratku u zgradu suda.

Teme
Općinski građanski sud u Zagrebu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ