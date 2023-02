Orepić: Most je dovodio svoje birače na lokalne izbore iz Hercegovine

Podijeli :

Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao reformu biračkog zakonodavstva i nadolazeće parlamentarne izbore.

“Sve ovo s čim se trenutno susrećemo, od kad smo osnovali državu upućuje na nedostatak funkcionalnosti države. Klasična teorija države podrazumijeva određen broj ljudi i prostor, a kod određenog broja ljudi mi imamo višak od pola milijuna”, rekao je bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić te je dodao: “U devedesetima je 250 tisuća ljudi u BiH dobilo dokumente hrvatske države i 134 tisuće njih u Srbiji, bez da su živjeli u Hrvatskoj. Godine 2012. se donosi novi zakon koji rješava puno problema, ali ne sve. Kad bi policija i sud riješili problem prebivališta, osoba bi odmah mogla prijaviti prebivalište na drugoj adresi, a policija tu stavku ne može retroaktivno provjeravati”.

Orepić navodi kako je bitno da prepoznamo brojeve kojih je malo ljudi u Hrvatskoj svjesno.

“Postoji 50 posto ljudi u Hrvatskoj koji kroz tri generacije imaju porijeklo s područja BiH, obrnuto nije niti jedan posto. Moramo otvoriti pitanje tko je kome dijaspora. To su pitanja s kojima se kad tad moramo susresti. Po novom zakonu, obustavljen je proces brisanja ilegalnih prebivališta. U trenutku kad sam se ja bavio time, u optjecaju je bilo 70 tisuća nelegalnih prebivališta. Ovdje se radi o uspostavi bazičnog reda u državi. Moramo se prebrojati da znamo gdje tko živi”, rekao je te dodao: “Došlo je i do promjene izraza političke volje, oko 300 tisuća naših ljudi je otišlo van trbuhom za kruhom. Njih 350 do 400 tisuća ljudi je onih s fiktivnih prebivalištem i oni imaju biračko pravo. Oni koji su otišli iz države ne sudjeluju na biralištima, a oni koji imaju fiktivna prebivališta uglavnom sudjeluju. To su sve otvoreni problemi o kojima treba razgovarati.

Bivši ministar navodi kako je osnovni problem funkcioniranje države.

“Zamislite da država nema mehanizam da reagira na tu anomaliju. Mi u ovom trenu imamo 3,8, milijuna stanovnika, a od toga 3,6 birača što je nemoguće. Negodje oko 700 do 760 tisuća su maloljetnici, najviše mogući broj glasača može biti 3,1 milijun. Ti su brojevi pogrešni i moramo ih ispraviti. Iznimno je bitno sve apolitizirati, a politka neka se bori zašto je nešto bilo i zašto nije bilo. Ako je cilj dobiti samo ustavnost izbora, dovoljno je da se donese odluka kojom će se konstatirati da se u biračkom popisu poveže broj glasova i mandata i time se riješi problem jer će svaki mandat imati jednak broj glasova. Dovoljna je jedna odluka koja može riješiti problem ustavnosti izbora. Ukoliko želimo urediti državu, to je jedan neugodni politički zalogaj koji nekoga čeka”.

Orepić navodi kako pozdravlja svaki mali pomak jer je svjestan političkih opterećenja.

“Ja sam dobio političke batine, došlo je do velikh promjena u izbornim rezultatima malih lokalnih zajednica. Kad tad ćemo morati doći do kraja, to moramo maknuti s liste problema. To se odražava na svaki segment života svih nas. U Vukovaru su me zvali ustašom, a u Hercegovini četnikom. Most je dovodio svoje birače na lokalne izbore iz Hercegovine krijući to od mene kao svog ministra. Postojala je jedna nedisciplina. Meni je to razumljivo, ali neprihvatljivo ako želimo biti ozbiljna država i taj problem moramo riješiti. Skrb o Hrvatima izvan države je obavezna, ali narativ te skrbi mora biti proveden na jedan skroz drugi način.

