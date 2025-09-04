Organizator festivala "Nosi se" najavio performans u Benkovcu uz tonski zapis Uzinićeve propovjedi

U Benkovcu će se u subotu održati mirni prosvjed/performans u tišini uz tonski zapis propovjedi mons. Mate Uzinića održane 15. kolovoza, najavio je u četvrtak jedan od organizatora festivala „Nosi se“ Juraj Aras.
„Nakon što smo se odgodom povukli s programom 25. kolovoza zbog mira u Benkovcu, prosvjednici okupljeni oko nekih braniteljskih udruga ipak su odlučili poslati poruku neslaganja i proslaviti svoju pobjedu pred praznim prostorom pozornice iza Gradske knjižnice. Slavlje praznog prostora za umjetnika je poziv da ga ispuni. Poziv je i braniteljima da ga ispunimo zajedno“, poručuje Aras u priopćenju.
Organizatori pozivaju Benkovčane i sve ostale građane dobre volje, različitih svjetonazora, „da u miru i tišini, uzmemo kamen s obližnjeg neasfaltiranog parkirališta i dostojanstveno u tišini, jedan po jedan, složimo malu hrpu na centru pozornice pod malom zastavom Republike Hrvatske. Da prazan izvedbeni prostor ispunimo sadržajem koji simbolizira slobodu, zajedništvo i mir“.
Tu našu aktivnost u tišini pratit će važna poruka mons. Mate Uzinića koju s pažnjom poslušajmo i koja završava stihovima Arsena Dedića. Nakon propovjedi raziđimo se u miru i odimo u Šibenik na festival Fališ, pozvali su organizatori.
„Oprostite nam, dragi Benkovčani, što ćemo još jednom s vama i s vašeg terena slati poruke slobode, ali ova je situacija veća i od festivala „Nosi se“ i od Benkovca. Benkovac je danas postao kolateralna žrtva ideoloških napetosti u našoj Republici. Važno je pokazati da možemo u Benkovcu održati ravnotežu bez gorkog osjećaja da je jedan umjetnički festival neopravdano otjeran“, ističe se u priopćenju.
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
