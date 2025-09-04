Organizator festivala "Nosi se" najavio performans u Benkovcu uz tonski zapis Uzinićeve propovjedi

„Oprostite nam, dragi Benkovčani, što ćemo još jednom s vama i s vašeg terena slati poruke slobode, ali ova je situacija veća i od festivala „Nosi se“ i od Benkovca. Benkovac je danas postao kolateralna žrtva ideoloških napetosti u našoj Republici. Važno je pokazati da možemo u Benkovcu održati ravnotežu bez gorkog osjećaja da je jedan umjetnički festival neopravdano otjeran“, ističe se u priopćenju.