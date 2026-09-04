Građanska inicijativa
Organizatori objavili detaljan plan prosvjeda: "Sutra hoda ponosna Hrvatska"
Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" objavila je plan i program sutrašnjeg prosvjeda u Zagrebu.
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"Sutra građani izlaze na ulicu tražiti ono što im već pripada po Ustavu i zakonu. Ovo je građanski prosvjed i to je naše pravo. Još jednom ponavljamo, jedini organizator je GI "Gospić je naš dom"! Za govornicom govore isključivo građani!
Sutra ćemo poslati poruku i iznijeti svoje zahtjeve. Ali prije svega, sutra pokazujemo zajedništvo. Dođite u što većem broju i budimo iznad svega - dostojanstveni", poručili su u objavi na Facebooku.
"Molimo vas da imamo na umu jedno, oni koji ovaj prosvjed pokušavaju prikazati kao nešto što on nije, čekaju povod. Bilo kakav! Nemojmo im ga dati i nemojmo dopustiti da nas sutra dijele na ove ili one. Sutra dolaze i obitelji s djecom. Čuvajmo jedni druge, onako kako želimo da se čuva i naša država", dodaje se.
"Ponesite hrvatske zastave. Sutrašnji prosvjed nije mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja. Unaprijed se ograđujemo od svakog pokušaja provokacije i osuđujemo ga. Sve što izađe iz ovih okvira smatrat ćemo namjernim pokušajem diskreditacije.
Pozivamo i sve medije da ovaj dan posvete građanima! Medijski prostor dajte onima čiji glas se ne čuje. Fokus sutrašnjeg okupljanja nisu političari niti njihove izjave! Dajte običnom građaninu ove zemlje da vam kaže zašto je ulici. Mi mikrofon nećemo prepustiti strankama ni politici, vas molimo da učinite isto. Na vama je također velika odgovornost.
Sutra hoda ponosna Hrvatska", kažu organizatori.
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