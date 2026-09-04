Organizatori objavili detaljan plan prosvjeda: "Sutra hoda ponosna Hrvatska"

"Molimo vas da imamo na umu jedno, oni koji ovaj prosvjed pokušavaju prikazati kao nešto što on nije, čekaju povod. Bilo kakav! Nemojmo im ga dati i nemojmo dopustiti da nas sutra dijele na ove ili one. Sutra dolaze i obitelji s djecom. Čuvajmo jedni druge, onako kako želimo da se čuva i naša država", dodaje se.