Organizatori otkrili razlog otkazivanja festivala u Velikoj Gorici: "Radije otkazivanje nego cenzura"

Oglede festival trebao se održati od 2. do 4. listopada ove godine u Velikoj Gorici, no - otkazan je. Umjetnička voditeljica Ana Katulić na svom je FB profilu u petak objavila i povod još jednog otkazivanja.
Veliki pritisak na cenzuru Labrovićevog performansa
Kako kaže Ana Katulić, umjetnička voditeljica Oglede festivala, razlog otkazivanja festivala je pokušaj, odnosno pritisak na cenzuriranje performansa Siniše Labrovića pod nazivom „Zastave svih zemalja, ujedinite se“.
"Uslijed brojnih upita javnosti vezanih uz otkazivanje festivala Oglede, potvrđujemo kako je do odluke došlo zbog performansa Siniše Labrovića pod nazivom „Zastave svih zemalja, ujedinite se“. Budući da smo bili suočeni s velikim pritiskom na cenzuru tog performansa, organizacijski tim odlučio je radije otkazati festival, nego pristati na cenzuru umjetnika i ograničavanje umjetničkog izraza u javnom prostoru grada", napisala je Katulić i dodala:
"To je odluka koja uopće nije bila laka, ali je u tom trenutku bila jedina ispravna i moralna jer je sve drugo bilo zadiranje u demokratska prava. Nismo se osjećali dovoljno podržanima i našli smo se u nesigurnoj i neugodnoj atmosferi u kojoj nismo mogli do kraja provesti festivalske programe.
Mi smo mali tim i uglavnom ženski i nitko nas ne štiti", zaključila je u objavi.
Ranije je napisala slijedeće:
"Nažalost, u okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih."
Nakon otkazivanja javio se i gradonačelnik Velike Gorice. U poruci koju nam je poslao u četvrtak izrazio je žaljenje što je došlo do otkazivanja Oglede festivala.
"Žao mi je zbog otkazivanja festivala, kojeg mi kao grad podržavamo u svakom segmentu pa i financijski. Koji su razlozi organizatora nije mi jasno i ne želim ulaziti u to. Samo mogu naglasiti da je naš grad siguran u svakom pogledu i takav će i ostati."
