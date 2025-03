Osijek ipak nije izgubio status velikog grada, jedan drugi je. Ovih 15 gradova imat će manje vijećnika nakon lokalnih izbora

Podijeli :

Uzbunila se ovih dana i nacionalna i lokalna javnost nakon što su mediji objavili da je Osijek izgubio status velikog grada jer je brojem stanovnika pao ispod 100 tisuća.

Ta vijest stara je čak tri godine, otkako je Državni zavod za statistiku (DZS) u siječnju 2022. objavio podatke o popisu stanovništva održanom u jesen 2021. godine.

Stara vijest ponovno je postala svježom jer se bliže lokalni izbori na kojima će Osijek trpjeti administrativne posljedice pada broja stanovnika ispod 100 tisuća. Naime, prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, umjesto dvoje zamjenika gradonačelnika imat će samo jednoga, a broj vijećnika u tamošnjem Gradskom vijeću bit će smanjen s 31 na 27.

Osijek i dalje veliki grad, Vinkovci više nisu

Osijek službeno sada ima 96.848 stanovnika, ali nije izgubio status velikog grada budući da prema već spomenutom zakonu svi gradovi u Hrvatskoj s više od 35.000 stanovnika imaju status velikog grada. U članku 19.a tog Zakona piše: “Veliki gradovi su jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35.000 stanovnika.”

Osijek se po svemu uklapa u tu definiciju.

No, jedan grad nedaleko Osijeka nakon prošlog je popisa stanovništva izgubio status velikog grada. Vinkovci su, naime, u deset godina s 35.312 stanovnika pali na 31.057 stanovnika.

Gradovi koji će imati manje gradskih vijećnika

I Osijek i Vinkovci, ali i još 13 gradova zbog pada broj stanovnika nakon lokalnih izbora u svibnju ove godine imat će manje vijećnika u gradskim vijećima. Broj vijećnika propisuje spomenuti Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Zakon o lokalnim izborima koji su doneseni uoči prošlih lokalnih izbora 2021. godine. Popis stanovništva proveden je nakon toga u jesen iste godine, pa će službeni podaci o broju stanovnika općina, gradova i županija biti važeći na ovogodišnjim izborima.

Osijek time više neće biti u rangu Rijeke i Splita, gradova koji imaju između 100.000 i 200.000 stanovnika i čija gradska vijeća imaju po 31 člana. Osijek će od sada imati 27 vijećnika i pridružiti se Zadru i Velikoj Gorici u kategoriji gradova od 60.000 do 100.000 stanovnika.

U 15 gradova u svibnju će biti birano manje gradskih vijećnika nego sada, a zbog pada broja stanovnika ispod zakonom propisanih limita. Osim toga, devet će ih ostati i bez sada jedinog zamjenika gradonačelnika jer nakon posljednjeg popisa nemaju više od 10 tisuća stanovnika, što je kriterij za postojanje te dužnosti. Od tih 15 gradova, čak devet ih je na istoku Hrvatske, a četiri su u Osječko-baranjskoj županiji – Osijek, Beli Manastir, Belišće i Valpovo.

BELI MANASTIR

2011. godine: 10.068 stanovnika

2021. godine: 8.053 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

BELIŠĆE

2011. godine: 10.825 stanovnika

2021. godine: 8.884 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

BENKOVAC

2011. godine: 11.026 stanovnika

2021. godine: 9.728 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

GAREŠNICA

2011. godine: 10.472 stanovnika

2021. godine: 8.672 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

HRVATSKA KOSTAJNICA

2011. godine: 2.756 stanovnika

2021. godine: 1.946 stanovnika

Umjesto 13 imat će 9 vijećnika.

IMOTSKI

2011. godine: 10.764 stanovnika

2021. godine: 9.321 stanovnik

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

KRIŽEVCI

2011. godine: 21.122 stanovnika

2021. godine: 19.052 stanovnika

Umjesto 19 imat će 15 vijećnika.

KUTINA

2011. godine: 22.760 stanovnika

2021. godine: 19.681 stanovnik

Umjesto 19 imat će 15 vijećnika.

OSIJEK

2011. godine: 108.048 stanovnika

2021. godine: 96,848 stanovnika

Umjesto 31 imat će 27 vijećnika i jednog umjesto dva zamjenika gradonačelnika.

PLETERNICA

2011. godine: 11.323 stanovnika

2021. godine: 9.243 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

PLOČE

2011. godine: 10.135 stanovnika

2021. godine: 8.252 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

VALPOVO

2011. godine: 11.563 stanovnika

2021. godine: 9.783 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

VINKOVCI

2011. godine: 35.312 stanovnika

2021. godine: 31.057 stanovnika

Umjesto 21 imat će 19 vijećnika.

VIROVITICA

2011. godine: 21.291 stanovnik

2021. godine: 19.366 stanovnika

Umjesto 19 imat će 15 vijećnika.

ŽUPANJA

2011. godine: 12.090 stanovnika

2021. godine: 9.246 stanovnika

Umjesto 15 imat će 13 vijećnika.

Ostaje bez zamjenika gradonačelnika.

Tri županije imat će manje skupštinara

Povrh toga, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska županija nakon predstojećih lokalnih izbora birat će šest članova županijskih skupština manje, a Istarska županija četvero manje.

Osječko-baranjska županija pala je ispod 300.000 stanovnika pa će umjesto 47 članova županijske skupštine ubuduće ih imati 41. U Istarskoj županiji zbog pada broja stanovnika ispod 200.000 od sada će biti 37 umjesto 41 član skupštine, a u Šibensko-kninskoj županiji, koja je pala ispod 100.000 stanovnika, umjesto 37 bit će 31 skupštinar.

U Hrvatskoj je na prošlom popisu stanovništva pobrojano 3.871.833 stanovnika, što je 413 tisuća manje nego na popisu 2011. godine. Broj stanovnika u gradovima manji je za 238.831, a u općinama za 157.529 od broja popisanih 2011. godine.

Rimac: Teže preko izbornog praga

Manji broj vijećnika u općinama, gradovima i županijama mogao bi se odraziti i na dinamiku političkog života u lokalnim sredinama jer bi manjim strankama i nezavisnim listama put do vijeća i skupština bio teži. Time bi bila sužena i politička ponuda.

“Teoretski je moguće da se to odrazi na manje stranke jer će tada izborni prag, bez obzira na to kako je definiran izbornim zakonom, tehnički biti znatno viši. To se događa i na nacionalnim izborima gdje je čak moguće preći izborni prag, a ne dobiti zastupnički mandat”, kaže politički analitičar Ivan Rimac.

On predviđa da će se to dogoditi i na lokalnim razinama, ali i natjerati političke opcije koje se natječu da se više posvete dobivanju izbora.

“Naravno, to neće ništa značiti za reprezentativnost pojedinih političkih skupina, ali će imati reperkusija na strategiju pojedinih poltičkih stranaka”, kaže.

Jesu li Osijek i Velika Gorica u istom rangu?

Kada je u pitanju Osijek, koji “kratak” za samo 3152 stanovnika do 100 tisuća ostaje uskraćen za četiri vijećnička mjesta i poziciju drugog zamjenika gradonačelnika, Rimac očekuje da u tom pogledu dođe do izmjena zakona.

“Sadašnje definiranje statusa grada praktički prijeti da gradovi koji se još drže iznad 100 tisuća stanovnika uskoro izgube taj status i da jedino Zagreb ostane s većim brojem zastupnika u Skupštini dok bi se ostali sveli na nužni broj. To nije dobro za zastupljenost različitih političkih opcija. Veći broj zastupnika ipak daje veću specifičnu težinu u odnosu na probleme lokalne zajednice. Primjerice, Osijek i Velika Gorica sada su u istom rangu, iako se Velika Gorica po mnogo čemu naslanja na Zagreb i ne baštini sve probleme kakve ima regionalni centar poput Osijeka”, rekao je Rimac.

