LAŽNI LIJEČNIK

Osječanka prevarena za 5.000 eura. Platila za "operaciju kćeri"

Hina
01. stu. 2025. 11:46
novac, euro
Pexels/ilustracija

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 70-godišnjakinju iz Osijeka oštetili za oko 5000 eura koje im je dala kao predujam za navodnu operaciju njezine kćeri, izvijestila je u subotu policija.

Nepoznati muškarac je u petak popodne nazvao 70-godišnjakinju iz Osijeka te ju doveo u zabludu, lažno se predstavljajući kao liječnik. 

Nakon što je zatražio predujam za hitnu operaciju njene kćeri, 70-godišnjakinja je nepoznatoj ženskoj osobi, koja joj je došla na vrata, predala 4500 eura i nakit vrijedan oko 500 eura.

Ubrzo se ispostavilo da je prevarena, pa je događaj prijavljen policiji.

U policiji navode kako tragaju za nepoznatim prevarantima.

Teme
policija prijevara

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

